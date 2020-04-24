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Bugün 10:05 TSİ- Gündem

Yerli solunum cihazı "Sahra" Mayıs’ta seri üretime geçiyor

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Genel Müdürü Yasin Akdere, "Yerli solunum cihazı (Sahra) Mayıs ayı içerisinde seri üretime geçecek ve hafta 500 adet üretilebilecek" dedi.
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüs (Covid-19) ile mücadele de önemli bir yeri olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumu’na bağlı MAKSAM Makina ve Maske Fabrikası’ndaki çalışmalar gece gündüz demeden sürüyor. Son teknoloji kullanılan fabrikada, cerrahi maske, KBRN maskesi, N95 maske ve operasyonlarda kullanılan gaz maskeleri uluslararası standartlara uygun şekilde üretiliyor. Ayrıca, korona virüs ile mücadelede hayati öneme sahip ürünlerden bir tanesi olan mekanik solunum cihazı, MKEK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla çok kısa bir sürede üretildi. İlk örneği tamamlanan ve "Sahra" ismi verilen cihazın Mayıs ayı içerisinde seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

Korona virüs ile mücadelede MKEK’nun yeri ve üretimler hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan MKEK Genel Müdürü Yasin Akdere, tüm kurumlarda olduğu gibi MKEK’nun da Covid-19 ile mücadelede üzerine düşeni yaptığını, yapmaya devam edeceğini aktardı.

"MKEK 7 GÜN 24 SAAT ÜRETİM YAPIYOR"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatıyla koruyucu sağlık malzemesi üretiminde 7 gün 24 saat hizmet verdiklerini kaydeden Akdere, kendi ürettikleri tezgahlarla üretim kapasitelerinin yüzde 100 arttığının altını çizdi.

"Bez maske üretiminde 10 milyona ulaşıldı"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık bez maske üretiminin 10 milyona ulaştığını ifade eden Akdere, "MKEK olarak cerrahi maske diye bilinen bez maskeden, haftada 6,5 milyon adet üretiyoruz. Askeri dikimevlerimiz ile birlikte Milli Savunma Bakanlığımızın haftalık bez maske üretimi 10 milyon adete ulaştı. İhtiyaç halinde bu kapasiteyi daha da arttırabilecek imkana sahibiz" ifadelerini kullandı.

"MASKENİN YANI SIRA TULUM, KORUYUCU GÖZLÜK, ELDİVEN VE DEZENFEKTAN ÜRETİLİYOR"

Korona virüs ile mücadele sürecinde, kurum bünyesinde maske üretiminin dışında dezenfektan, koruyucu siperlik ve tulum ürettiklerinin altını çizen Akdere, MKEK olarak 334 bin 825 tulum, 33 bin 210 koruyucu gözlük, 377 bin 100 koruyucu eldiven ve 41 bin 400 litre dezenfektan ürettiklerini vurguladı.

"Yerli solunum cihazı Sahra Mayıs ayı içerisinde seri üretime geçecek ve haftalık 500 adet üretilebilecek"

Tamamen yerli ve milli imkanları kullanarak bir mekanik solunum cihazı ürettiklerini hatırlatan Akdere, "Sahra" ismi verilen yerli mekanik solunum cihazının Mayıs ayı içerisinde seri üretimine geçilmesini planladıklarını kaydetti.

Sahra’nın sertifikasyon çalışmalarını ilerleyen haftalarda tamamlamak istediklerini belirten Akdere, "Başta kahraman Mehmetçiğimizin ihtiyaçları olmak üzere Sağlık Bakanlığı ile dost ve müttefik ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretime geçmeyi hedefliyoruz. Solunum cihazımızın seri üretimine gelecek ayın içinde geçmeyi planlıyoruz. Haftalık 500 adet üretebilecek altyapıyı sağladık" diye konuştu.

"TAMAMEN TÜRK MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN ÜRETİLDİ"

Yerli mekanik solunum cihazı Sahra, tasarımından yazılımına tamamen Türk mühendisleri tarafından üretildi. Solunum problemi yaşayan ve ağırlaşan bir korona virüs hastasına temel solunum desteği sağlayabilen Sahra, solunum problemi yaşayan diğer hastalar için de kullanılabilecek.

Öte yandan Sahra, salgın hastalıklar ile mücadelede kurulacak sağlık ve bakım üniteleri, hastaneler, askeriyelerde bulunan sağlık birimleri, sahra hastaneleri, acil servis yoğun bakımları, ambulans ve evler de kullanılabilecek.

Bugün 10:05 TSİ İHA Ankara- Gündem

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