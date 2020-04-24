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Büyükşehir'den “bir iftar da benden” kampanyası

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, birlik ve dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan “sofrayı paylaşma” kültürünü yeniden canlandıracak bir kampanyaya imza attı.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarını donatmak için yeni bir kampanya başlattı. Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tüm vatandaşlara sosyal medya hesapları üzerinden seslenen Başkan Yavaş, “www.iftarver.com” adresi üzerinden Büyükşehir Belediyesi BELPA A.Ş.’den 15 TL ödeyerek ihtiyaç sahibi her bir vatandaş için iftar menüsü satın alabileceklerini söyledi. “Bir iftar da benden” adıyla kampanyayı başlatan Başkan Yavaş, “Mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor, iftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz” dedi. BELPA A.Ş. Mutfağında pişirilecek sıcak yemekler hem iftarda hem de sahurda Başkentlilerin sofralarına taşınacak.

Ramazan ayının başlaması nedeniyle sosyal medya hesapları üzerinden “Bir iftar da benden” adıyla kampanya başlatan Başkan Yavaş, vatandaşların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere “www.iftarver.com” adresi üzerinden 15 TL ödeyerek iftar menüsü satın alabileceğini söyledi.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN “BÜYÜK AİLEM” DEDİĞİ ANKARA’YA BİRLİK VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Koronavirüs salgını nedeniyle hem sokağa çıkamayan hem de ortak iftar sofralarında bu yıl buluşamayan vatandaşları düşünen Başkan Yavaş, iftar sofralarını özellikle ihtiyaç sahibi vatandaşların ayağına götürecek kampanyayı sosyal medya hesapları üzerinden duyurarak, şu sözlerle birlik ve dayanışma çağrısı yaptı:    

“Kardeşliğin ve dayanışmanın ayı Ramazan’ın birlik olmaya ihtiyacımız olduğu bu günlerde büyük ailem Ankara’ya ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. 6 milyon tek yürek oluyor, iftar sofrasında buluşuyor. www.iftarver.com ile evinde yemek yapacak kimsesi olmayan ve evinden çıkmaması gereken 65 yaş üstü vatandaşlara, kronik hastalara, engellilere ve dar gelirli ailelere yardımcı olabilirsiniz. ‘www.iftarver.com’ adresinden ABB BELPA A.Ş.’den 15 TL ödeyerek ihtiyaç sahibi bir vatandaşımız için iftar menüsü satın alabilirsiniz.”

Ramazan ayı mesajında, “Mübarek Ramazan ayının bereketini birlikte paylaşıyor, iftarda ekmeğimizi bölüşüyoruz. Beraber olacağımız nice iftar sofralarında görüşmek dileğiyle” ifadelerine yer veren Başkan Yavaş, huzurun ve bereketin artması temennisinde de bulundu.

BÜYÜKŞEHİR’DEN İFTARA VE SAHURA SICAK YEMEK

Faaliyetleri durdurulan dar gelirli kağıt toplayıcısı aileler başta olmak üzere sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üstü dar gelirli ve yemek yapacak kimsesi bulunmayan vatandaşlar ile kazancı kaybolmuş, geçim sıkıntısı çeken ailelere sıcak yemek dağıtımı yapan BELPA Mutfağı, Ramazan ayında da hem iftar hem de sahur için sıcak yemek paketleri hazırlayacak.

“Bir iftar da benden” kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, www.iftarver.com adresi üzerinden 15 TL’ye dilediği kadar iftar paketi satın alabilecek. Büyükşehir Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak sıcak yemeklerin teslim edildiği bilgisi de kampanyaya katılan vatandaşlara iletilecek.
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