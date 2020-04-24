Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:55 TSİ- Gündem G: Bugün 14:48 TSİ

10 yıl önce bugün neler oldu? 24 Nisan 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
Video için play'e tıklayın

  • BAYKAL’DAN ÇOCUK SANAT MERKEZİ’NE ZİYARET
  • BAYKAL, BARIŞ MANÇO’NUN EVİNİ DE GEZDİ

Kadıköy Belediyesi yeni belediye meclis binasının açılış törenine katılan Baykal’ın İstanbul programı kapsamında ikinci durağı Kadıköy Belediyesi Çocuk Sanat Merkezi oldu.

Yaklaşık bin 450 çocuğun ücretsiz müzik, dans, drama, tiyatro eğitimi aldığı merkezi ziyaret eden Deniz Baykal, öğrencilerle sohbet etti. Baykal, öğrenciler sunduğu mini gösterileri de beğeniyle izledi.

CHP Genel Başkanı Baykal daha sonra, Moda’da bulunan ve müzeye dönüştürülmesi planlanan Barış Manço’nun evini ziyaret etti.

Moda’da bulunan ve müzeye dönüştürülmesi yönünde çalışmaların devam ettiği Barış Manço’nun evini ziyaret etti. Ziyaret sırasında Şair Sunay Akın da Baykal’a eşlik etti.

TCG GEMLİK YURDA DÖNDÜ

5 Şubat 2010 günü Aden Körfezi’nde, korsanlarla mücadele etmek için göreve çıkan TCG Gemlik yurda döndü. Gemlik için TGC Gaziantep tarafından görkemli bir karşılama töreni düzenlendi.

TCG Gemlik Firkateyni’nin gelişi sırasında helikopterler de gösteri yaptı.

,57 gün süresince, uzak denizlerde, 14 bin deniz mili yol alan TCG Gemlik’in Türkiye coğrafyasının 5 katı büyüklüğünde bir alanda görev yaptığı belirtildi.

    • SİİRTLİ EMİN AĞA HAYATINI KAYBETTİ
    • CENAZEYE ON BİNLERCE VATANDAŞ KATILDI

    Pervari’nin ve bölgenin önemli kanaat önderlerinden Mehmet Emin Özcan 77 yaşında geçirdiği kalp krizi ardından hayatını kaybetti.

    Emin Ağa olarak bilinen Özcan, daha önce geçirmiş olduğu rahatsızlık nedeni ile uzun bir süredir Batman’da tedavi görüyordu

    25 yıl Pervari Belediye başkanlığını yürüten ve 28 çocuk babası Özcan’ın cenazesi Pervari merkez camisinde düzenlenen cenaze namazının ardından on binlerce seveninin kollarında Pervari Mezarlığında defnedildi.

    Cenazeye Siirt Valisi Necati Şentürk, Pervari Kaymakamı, Pervari ilçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı ve kamu kurum müdür ve amirleri katıldı.

    ÇOCUKLAR ARASI KÂĞIT UÇAK YARIŞMASI

    Bayrampaşa Belediyesi’nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenlediği Çocuk Şenliği, Bayrampaşa Belediye Stadı yanında oluşturulan şenlik alanında gerçekleştirildi.

    Şenlik kapsamında çeşitli yarışmalar düzenlenirken, tiyatro gösterileri ve spor karşılaşmaları gerçekleştirildi.

    ,Çocukların gönüllerince eğlendikleri şenlikte, kağıt uçak yarışması düzenlendi.

    100 çocuğun katıldığı yarışmada ilk 3’e giren çocuklara çeşitli armağanlar verildi.

    Bugün 10:55 TSİ İHA İstanbul- Gündem

    göndermek için kutuyu işaretleyin

    Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
    Türkiye Turizm Tanıtım Çalışmalarına Devam Ediyor mask
    Türkiye Turizm Tanıtım Çalışmalarına Devam Ediyor
    8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek mask
    8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek
    Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 23 Nisan 2020 mask
    Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 23 Nisan 2020
    Şentop, onbir ayın sultanı Ramazan ayının başlaması sebebiyle bir mesaj yayımladı mask
    Şentop, onbir ayın sultanı Ramazan ayının başlaması sebebiyle bir mesaj yayımladı
    Özbekistan’dan tahliye edilen 289 kişi Kayseri’de karantinaya alındı mask
    Özbekistan’dan tahliye edilen 289 kişi Kayseri’de karantinaya alındı
    İçişleri Bakanı Soylu şehit kızı Miray’ın bayramını kutladı mask
    İçişleri Bakanı Soylu şehit kızı Miray’ın bayramını kutladı
    BEĞEN 24 B
    TAKİP ET 16 B
    TAKİP ET
    TAKİP ET
    Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
    Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
    Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama mask
    Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama
    Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020) mask
    Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020)
    Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu mask
    Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu
    İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge mask
    İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge
    2 liralık sütlaç yediği için tazminatsız kovuldu! Yargıtay ’dur’ dedi mask
    2 liralık sütlaç yediği için tazminatsız kovuldu! Yargıtay ’dur’ dedi

    GALERİ

    7’den 70’e bütün vatandaşlar balkon ve camlardan İstiklal Marşı okudu mask
    7’den 70’e bütün vatandaşlar balkon ve camlardan İstiklal Marşı okudu
    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Nisan coşkusu balkonlara taştı mask
    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Nisan coşkusu balkonlara taştı
    Eyüpsultan Camii’ne Mahyaların Asılması Havadan Görüntülendi mask
    Eyüpsultan Camii’ne Mahyaların Asılması Havadan Görüntülendi
    Türkiye 23 Nisan'ı meşaleler ve havai fişekler eşliğinde kutlandı mask
    Türkiye 23 Nisan'ı meşaleler ve havai fişekler eşliğinde kutlandı
    Polis ekipleri 23 Nisan kutlamasında kortej oluşturarak siren çaldı mask
    Polis ekipleri 23 Nisan kutlamasında kortej oluşturarak siren çaldı
    Günün Özeti Haberleri - 23 Nisan 2020 mask
    Günün Özeti Haberleri - 23 Nisan 2020
    BEĞEN 24 B
    TAKİP ET 16 B
    TAKİP ET
    TAKİP ET

    Şehir Rehberi

    GİRİŞ YAP KAYIT OL