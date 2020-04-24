3 bin 500 aileye sosyal destek kartı ile yardım

Sincan Belediyesi, koronavirüs süreci de dahil olmak üzere ilçede yediden yetmişe tüm vatandaşlara kucak açmaya devam ediyor. Kovid-19 nedeniyle işini kaybeden, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara gıda kolileri ulaştırılırken, sosyal destek kartına yüklenen para ile ihtiyaç sahipleri rahatlıkla alışverişlerini yapabiliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayında da yardımlar artarak devam ediyor.

Sincan Belediyesi, halka hizmet yolunda çalışmalarına her koşulda devam ediyor. Bir taraftan koronavirüs salgını nedeniyle hijyen seferberliği devam ederken, yetkililerden gelen uyarılar doğrultusunda ilçe genelinde halk sağlığı için her gün yeni önlemler devreye sokuluyor.

SİNCAN BELEDİYESİ HER KOŞULDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA

Sincan Belediyesi ihtiyaç sahibi vatandaşlara adeta kol kanat geriyor. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket eden Sincan Belediyesi yardım kolilerinden, sıcak yemek, yakacak hatta kıyafet yardımına kadar tüm imkanlarını seferber ederek gönülleri fethediyor.

RAMAZAN AYINDA 10 BİN GIDA KOLİSİ DAĞITILACAK

Yardım seferberliğini Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organize ediyor. Ramazan ayı boyunca gıda yardımı almak amacıyla Sincan Belediyesine e-devlet üzerinden veya dilekçeyle müracaat eden vatandaşlar başvuru tarihine göre sıraya konuluyor. Geliri muhtaçlık sınırının altında olan, dar gelirli olduğu tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi yardımı yapılıyor. Ramazan ayı boyunca 10.000 üzeri koli dağıtımı planlanıyor.

3 BİN 500 AİLEYE SOSYAL DESTEK KARTI İLE YARDIM

Yardımlar bununla sınırlı kalmadı. Sincan Belediyesi tarafından sosyal destek kartı basılmış olan ihtiyaç sahibi 3 bin 500 aileye de yardım yapılacak.

Kâğıt ve plastik toplayıcılığıyla geçimini sürdüren işçiler de unutulmadı. Söz konusu vatandaşların yaşadığı geçici barınak, çadır kentlere gıda kolisi gönderildi.

Tüm dünyayı saran Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl yapılan ayni yardımlara temizlik ve hijyen maddeleri de eklendi. Temizlik malzemeleri Ramazan yardımı kapsamında dağıtılan kolilerle birlikte vatandaşlara ulaştırılıyor.

YAŞLI VE ENGELLİLERE SICAK YEMEK YARDIMI

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların imdadına Sincan Belediyesi vefa destek ekipleri yetişiyor. Ekipler gelen talep doğrultusunda vatandaşların market, eczane gibi ihtiyaçlarını karşılayarak örnek bir dayanışma sergiliyor.

Ayrıca Ramazan ayı boyunca yemek yapamayan engelli, yaşlı, hasta vatandaşlarımıza iftar saatlerine yetiştirilmek üzere sıcak yemek yardımı yapılıyor.

SİNCAN BELEDİYESİ ÇİFTÇİLERİMİZİN YANINDA

Sincan Belediyesi koronavirüs salgını nedeniyle mağdur olan çiftçilerimize yardım elini uzattı. Civar köylerde çiftçilerin elinde kalan kuru soğan, mantar gibi tarımsal ürünler Ziraat Odası aracılığıyla çiftçilerden satın alınarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılıyor.

YAKACAK YARDIMI

Sincan Belediyesi, imkanlar ölçüsünde ihtiyacı olanlara yakacak odun yardımı da yapıyor. Sıfır atık seferberliğinde öncü faaliyetlere imza atan Sincan Belediyesi, çevrede budanan ağaçları değerlendiriyor. Budanan ağaçlar parçalanarak ihtiyaç sahibi ailelere teslim ediliyor.

“Aç ve Açıkta Kimsenin Kalmasını İstemiyoruz”

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yapılan yardımların Ramazan ayında da artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Ercan, “Gıda yardımı ve çeşitli maddi yardımlar bizim için çok önemli. Her yıl yaptığımız gibi bu süreçte kat be kat arttırarak devam ediyoruz. Aç ve açıkta kimsenin kalmasını istemiyoruz, gerekirse belediyenin yürüttüğü birçok çalışmanın ödeneğini buraya aktararak yolumuza devam ederiz, edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.