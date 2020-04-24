Sokağa çıkma yasağında altyapı hamlesi

Başkent Ankaralılara temiz, sağlıklı ve kesintisiz su sağlamak için altyapı yenileme ve güçlendirme çalışmalarına hız veren Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdürlüğü, altyapı hamlesini 4 günlük sokağa çıkma yasağı boyunca da sürdürecek.

ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, Başkentin birçok noktasında yürütülen içme ve atık su hattı, yağmur suyu imalatı, box, vana odası yapımı, ızgara ve rögar kapağı değişimi için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

9 İLÇEDEKİ 21 MAHALLEDE ALTYAPI ÇALIŞMASI

Resmi tatiller ve bayramlarda vardiya sistemi ile 7/24 mesai yapan ASKİ ekiplerinin sokağa çıkma yasağı süresince 9 ilçedeki 21 mahallede eş zamanlı olarak aralıksız çalışacağını belirten Öztürk, “Aşamalı olarak başladığımız altyapı yenileme çalışmalarını vatandaşlarımızı rahatsız etmeden tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

Ankara’nın ihmal edilen ve yıllar içinde biriken altyapı sorunlarını çözmeye çalıştıklarını özellikle de kentin acil müdahale edilmesi gereken noktalarını tespit ettiklerini belirten ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk, “Tüm Ankaralılara eşit hizmet götürmek önceliğimiz. Bu nedenle de gereksiz işler için harcama yapmayıp doğrudan vatandaşların öncelikli sorunlarına kaynak ayırıyoruz” diye konuştu.

ASKİ ekipleri 23-26 Nisan tarihleri arasında;

- Çankaya ilçesi Kavaklıdere, Hilal ve Zafertepe Mahalleleri,

- Mamak ilçesi Gökçeyurt, Akdere, Kayaş, Kartaltepe, Peyami Safa, Lalahan, Boğaziçi ve General Zeki Doğan Mahallesi,

-Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi,

- Yenimahalle ilçesi Ostim Mahallesi,

-Etimesgut ilçesi Atakent Mahallesi,

- Sincan ilçesi İstasyon ve Akşemsettin Mahallesi,

- Altındağ ilçesi Ulubey, Atıf Bey ve Kale Mahalleleri,

-Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi,

- Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi’nde çalışma yapacak.

ASKİ’YE TEŞEKKÜR

Genel Müdür Yardımcıları Murat Tütüncübaşı, Zülfikar Altay ve Daire Başkanları ile birlikte Çankaya Yıldızevler Mahallesi’nde bulunan Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin önündeki çalışmaları yerinde inceleyen Öztürk, “Buradaki okulun bahçesini yoğun yağmurlar sırasında su basıyor. Gerek okul müdürümüzün gerekse ilgili mahalle muhtarımızın bu konuda talepleri vardı. Ekiplerimiz yağmur suyu hattı çalışmalarına başladı. Buradaki problemi 2 gün içerisinde çözeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

Hasan Celal Güzel Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Türker Güllülü de çalışmaları yakından izleyerek, “Velilerimiz ve öğrencilerimizin de bu konuda talepleri olmuştu. ASKİ Genel Müdürlüğünü aradım. Keşif ekibi gönderdiler ve hemen ardından çalışmayı başlattılar” sözleriyle teşekkür etti. Mahallesindeki altyapı sorunlarına hızlı bir şekilde müdahale eden ASKİ ekiplerine bir başka teşekkür de Yıldızevler Mahallesi Muhtarı Tuncay Babayiğit’ten geldi. Yiğit, “Böyle bir günde gelip çalışma başlattıkları için ASKİ Genel Müdürlüğüne ve Büyükşehir'e teşekkür ederiz. Talebimiz hızlı bir şekilde sonuçlandırıldığı için de çok mutluyuz” dedi.