Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:00 TSİ- Gündem G: Bugün 15:09 TSİ

"Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok."

Bakan Varank: "Yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok."
mask

Bakan Varank: ( Türkiye’nin Otomobili) “Kovid-19 nedeniyle Gemlik’te kurulacak fabrikanın temel atma tarihine ilişkin büyük bir aksaklık öngörmüyoruz."

Bakan Varank: (Türkiye’nin Otomobili) "Fabrika ÇED raporunu alma aşamasında. Zemin etütleri de muhtemelen 10 gün içinde tamamlanacak."

Bugün 15:00 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yerli solunum cihazı "Sahra" Mayıs’ta seri üretime geçiyor mask
Yerli solunum cihazı "Sahra" Mayıs’ta seri üretime geçiyor
Türkiye Turizm Tanıtım Çalışmalarına Devam Ediyor mask
Türkiye Turizm Tanıtım Çalışmalarına Devam Ediyor
ibni Sina Hastanesi sağlık personellerinden İstiklal Marşı mask
ibni Sina Hastanesi sağlık personellerinden İstiklal Marşı
8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek mask
8 askerin mirasçısına İstiklal Madalyası verilecek
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020 mask
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020
Şentop, onbir ayın sultanı Ramazan ayının başlaması sebebiyle bir mesaj yayımladı mask
Şentop, onbir ayın sultanı Ramazan ayının başlaması sebebiyle bir mesaj yayımladı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama mask
Ankara Valiliği'nden sokağa çıkma yasağına ilişkin detaylı açıklama
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020) mask
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020)
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu mask
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge mask
İçişleri Bakanlığı’ndan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması hakkında genelge
2 liralık sütlaç yediği için tazminatsız kovuldu! Yargıtay ’dur’ dedi mask
2 liralık sütlaç yediği için tazminatsız kovuldu! Yargıtay ’dur’ dedi

GALERİ

11 ayın sultanı Ramazan geldi mask
11 ayın sultanı Ramazan geldi
7’den 70’e bütün vatandaşlar balkon ve camlardan İstiklal Marşı okudu mask
7’den 70’e bütün vatandaşlar balkon ve camlardan İstiklal Marşı okudu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Nisan coşkusu balkonlara taştı mask
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Nisan coşkusu balkonlara taştı
Eyüpsultan Camii’ne Mahyaların Asılması Havadan Görüntülendi mask
Eyüpsultan Camii’ne Mahyaların Asılması Havadan Görüntülendi
Türkiye 23 Nisan'ı meşaleler ve havai fişekler eşliğinde kutlandı mask
Türkiye 23 Nisan'ı meşaleler ve havai fişekler eşliğinde kutlandı
Polis ekipleri 23 Nisan kutlamasında kortej oluşturarak siren çaldı mask
Polis ekipleri 23 Nisan kutlamasında kortej oluşturarak siren çaldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL