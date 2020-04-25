Ankara'da Esnafa destek devam ediyor

Başkent’te yaşayan tüm meslek ve yaş grubundan ihtiyaç sahiplerine destek sağlamaya devam eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son olarak nakliyecilerden sonra terzi esnafı ve tekstil işçilerine verdiği destek sözünü de tuttu. Büyükşehir Belediyesi, işini kaybeden ya da işleri azalan terzilerin bütçelerine destek olmak amacıyla Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi’nde atölye kurdu. Kurulan atölyede istihdama da katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ihtiyaç duyduğu maske üretimine başladı.

“Dayanışma için 6 Milyon Tek Yürek” sloganı ile birlik çağrısı yapan Başkan Yavaş, müzisyenler, günlük temizliğe giden kadınlar, taksiciler, dolmuşçular, pazarcılar ve nakliyecilere verdiği desteğin hemen ardından bu süreçte işini kaybeden ya da işleri azalan terzi esnafı ile tekstil işçilerini de unutmadı.

ÜRETKEN ŞEHİR: ANKARA

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında iş kaybına uğrayan hatta iş yerini kapatmak zorunda kalan terzi ve tekstil işçileri ile ortak bir projeye imza atan Başkan Yavaş, terzilere maske üretimi için çağrıda bulundu.

Bu çağrıya kulak veren terziler ve tekstil işçileri için Ankara Kuzey Yıldızı Gençlik Merkezi’nde bir atölye kuruldu. Toplumda en çok ihtiyaç duyulan maske üretimi için düğmeye basan Büyükşehir Belediyesi, atölye sayesinde hem üretime hem de terzilerin bütçesine destek sağlamaya başladı.

HEDEF: GÜNLÜK 100 BİN MASKE ÜRETİMİ

Atölyede maddi durumu iyi olmayan vatandaşların günlük maske ihtiyacını karşılamayı amaçladıklarını belirten Destek Hizmetleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, şu bilgileri verdi:

“ Kovid 19 pandemisi hem ülkemizi hem dünyayı ciddi şekilde sarstı. Toplum sağlığına etkisini en aza indirmek için önemli faktörlerden bir tanesi de maske üretimi. Başkanımızın talimatıyla maske üretimi için çalışmalarımıza başladık. Hem maske üreteceğiz hem de salgından dolayı işini kaybeden ya da dükkanını kapatmak zorunda kalan terzi esnafımıza destek olacağız. 50 terzi esnafımızla üretime başladık kısa süre içinde 100 terzi ile üretimimizi devam ettirmeyi ve günlük ortalama 100 bin maske üretmeyi hedefliyoruz. İlerleyen zamanlarda ikinci bir makineyi daha devreye sokarak kapasitemizi 250 bin civarına ulaştırmayı planlıyoruz.”

Maske üretiminin yapıldığı atölyede hijyen koşullarına dikkat edildiğine dikkat çeken Ünsal, “Belediye hizmet üretiminde çalışan personelimiz başta olmak üzere toplu taşıma araçlarını kullanan vatandaşlarımızın maske ihtiyaçlarını buradan karşılamayı amaçlıyoruz. Eğer kapasitemizi biraz daha artırırsak kamu kurum ve kuruluşları ve diğer vatandaşlarımıza da ücretsiz olarak ürettiğimiz bu maskeleri ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

İSTİHDAMA KATKI

Yaşanan bu süreçte terzilere ve tekstil işçilerine istihdam yaratılırken, Başkan Yavaş’ın çağrısı üzerine atölyeye gelen tekstil sektöründe çalışan Gamze Kocabay düşüncelerini, “Annemin bir terzi atölyesi var. Orada birlikte çalışıyorduk. Bu salgın sebebiyle bir süredir kapalıydı. Kiralar, faturalar gibi masraflarımızı karşılamakta zorluk çekiyorduk. Bu projesi için Mansur Yavaş'a çok teşekkür ediyorum” sözleriyle dile getirirken, Terzi dükkanını kapatmak zorunda kalan esnaflardan Bahtiyar Eroğlu ise, "Yaklaşık iki aydır çalışamıyordum. İhtiyaçlarımızı karşılayamadığımız gibi borçlarımız da git gide arttı. Mansur Başkanımızın bize sunduğu çalışma imkanı sayesinde yeniden ekmeğimizin peşine düştük. Çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yavaş’ın talimatıyla bütçelerine katkı sağlamak amacıyla nakliyecilerle de hafta başından itibaren gıda kolilerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için anlaştı. Nakliyeciler ve Büyükşehir Belediyesine ait 150 araç, bu hafta içinde 100 bin gıda kolisinin dağıtımını tamamlamayı hedefliyor.