Mamak ikinci büyük yüzme havuzuna, 2021 yılında kavuşacak

Mamak Belediyesi tarafından Ekin Mahallesi'nde yapımına başlanacak olan havuzda, bay-bayan iki adet yarı olimpik yüzme havuzu bulunacak. Modern mimarinin örneklerinin sergileneceği yapı, 5280 m2 inşaat alanı sahip olacak.
Tam bir spor kompleksi olarak inşa edilecek yapıda havuzların yanı sıra kütüphane, dört adet etkinlik alanı, 200 kişilik tribün, dükkanlar ve açık otopark bulunacak.
Sporun, şehrin sosyal ve ekonomik gelişimi için ne kadar önemli olduğunu bildiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Sporda ve birçok alanda gençlerin öncülüğünde şehrimizi ileriye taşıyacağız" dedi.
Yılın 12 ayı hizmet verecek
Çocukların daha güvenli ve temiz ortamlarda büyümesi ve kendilerini geliştirebilmesi için ilçedeki oyun, spor ve sosyal alanların sayısını her geçen gün artırmaya devam edeceklerini vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Tesisimiz tamamlandığında yılın 12 ayı hizmet verecek. Uzman eğitimcilerin hizmet vereceği havuzlarımızda, yüzme sporunda yetenekli çocuklarımızı keşfederek ülkemizin başarılı sporcularını ilçemizden çıkartacağız inşallah.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz