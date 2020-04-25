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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anayasa Mahkemesinin 58. kuruluş yıldönümü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayımladığı mesajla Anayasa Mahkemesinin 58. kuruluş yıldönümünü kutladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesinin 58. kuruluş yıldönümü münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Hukuk sistemimizin en önemli, en köklü kurumlarından biri olan Anayasa Mahkemesinin kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Ülkemizde demokrasinin, hukukun üstünlüğünün, eşitlik ilkesi ile temel hak ve hürriyetlerin en iyi, en adil biçimde hayata geçirilmesinin güvencesi Anayasa Mahkemesi, Türkiye’nin demokratik hukuk devleti vasfının korunması ve güçlendirilmesinde hayati önemi haiz en yüksek yargı merciimizdir. Bundan önce olduğu gibi, 2023 hedeflerimize yürüyüşümüzde de Anayasa Mahkemesi’nin ülkemizin ve milletimizin ufkunu genişleten bir misyonla hareket edeceğine inanıyorum. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Anayasa Mahkemesi’nin tüm mensuplarına başarılar diliyor, kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

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