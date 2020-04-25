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Günün Özeti Haberleri - 25 Nisan 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
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Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 106 can kaybı, 2 bin 861 yeni vaka”

ağlık Bakanlığı, son 24 saatte 106 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 861 yeni vaka tanısı konulduğunu, 3 bin 845 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

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Dünya salgınla mücadelesini sürdürüyor

Dünya salgınla mücadele ederken, merkez üssü ’de ABD’de can kayıpları artıyor. Zira ülkede bir günde 2 bin 500’den fazla insan hayatını kaybetti.

Korona Virüs, 2 milyon 800 binden fazla kişiye bulaştı. 200 bine yakın insan hayatını kaybetti.

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    İstanbul’da kısıtlamanın 3’üncü gününde yollar boş kaldı

    İstanbul’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının 3. gününde cadde ve sokaklar boş kaldı. Boş kalan Mecidiyeköy E-5 ise drone ile havadan görüntülendi.
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      65 yaş üstüne ‘pazar’ sürprizi

      65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma izni geliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edilirse sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 65 yaş üstü vatandaşlar 3 saat boyunca dışarı çıkabilecek. Uygulama pazar günü başlayacak.

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      Bakan Albayrak, ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı’nda gelinen noktayı değerlendirdi

      Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Covid-19 sürecinde, ekonomiden sağlığa tüm alanlarda sergilenen performans, milletimizin ortaya koyduğu eşsiz dayanışma fotoğrafı ve devletimizin dünyaya uzattığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir güven ve teveccüh oluşturdu. Bu güvenin ekonomik yatırımlara ve güçlü iş birliklerine dönüşeceğine dair güçlü sinyaller alıyoruz" dedi.

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