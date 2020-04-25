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İçişleri Bakanı Soylu’dan fırıncılara teşekkür

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından korona virüs tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve Ramazan ayında belirtilen kurallara riayet eden tüm fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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