İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgınla mücadelede sokağa çıkmanın sınırlandırıldığı günlerde yaptıkları hizmetlere ve Ramazan ayında belirtilen kurallara riayet eden tüm fırıncılarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.
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İçişleri Bakanı Soylu’dan fırıncılara teşekkür
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından korona virüs tedbirlerine uyan fırıncılara teşekkür etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz