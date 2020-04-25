MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri bir yandan tüm dünyada pandemi olarak ilan edilen korona virüs ile amansız bir mücadele verirken diğer yandan Suriye ve Irak’ın kuzeyinde teröristle mücadele harekatına yoğun şekilde devam etmektedir. Irak’ın kuzeyi Haftanin’deki Kiri T. üs bölgesine bugün sabah saatlerinde bölücü terör örgütü mensuplarınca ağır silahlarla yapılan taciz atışı ile birliklerimiz etki altına alınmaya çalışılmıştır. Taciz atışlarını başlaması ile alarm durumuna geçen kahraman komandolarımız tarafından durum üst komutanlıklara rapor edilerek tüm harekat merkezlerinin bilgilendirilmesi sağlanmış, üs bölgesinde mevcut keşif ve gözetleme vasıtaları ile atışların geldiği bölgeler tespit edilmiştir. Üs bölgesinde konuşlu ateş destek silahları ile bölgede tespit edilen ve teröristlerce daha önce kullanıldığı bilinen yaklaşma/kaçış yolları ve muhtemel havan mevzileri derhal yoğun şekilde ateş altına alınmıştır. Teröristlerin ateş altına alınması faaliyetine yurt içinde ve dışında bulunan uzun menzilli diğer ateş destek vasıtalarımız da destek vermiştir” denildi.

“12 BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU TERÖRİSTİN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ TESPİT EDİLDİ”

“Gözetleme vasıtalarından yapılan yoğun ve isabetli atışlar neticesinde teröristlerin bölgeden kaçmaya çalıştığı tespit edilmiştir” denilen açıklamada, “Bu faaliyetlerle koordineli olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait F-16 uçaklarımız derhal görevlendirilmiş, yer birlikler tarafından tespit edilen planlı ve plansız hedefler ile teröristlerin kaçış istikametleri ateş altına alınmıştır. Uçakların ayrılmasının akabinde bölgede kalan terörist unsurların takibi ve imhası için Atak helikopter kolu bölgeye intikal ederek tespit edilen hedefler ateş altına alınmıştır. Ateş destek vasıtaları, F-16 uçakları ve taarruz helikopter atışları neticesinde 12 bölücü terör örgütü mensubu teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir. Bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan ağır silah atışları neticesinde bir personelimiz şehit olmuş, biri ağır olmak üzere 3 personelimiz ise yaralanmıştır. Şehit ve yaralı personelimiz, görevlendirilen genel maksat helikopterleri ile bölgeye yapılan atışlar ve hava faaliyetlerle koordineli olarak gecikmeksizin Şırnak’a tahliye edilmiştir. Bölgede arama-tarama, keşif-gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kesintisiz olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.