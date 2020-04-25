Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye’de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık. #ÜlkemleGururDuyuyorum“ ifadelerine yer verdi.
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“Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz