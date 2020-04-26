Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 22-24 Nisan tarihleri arasında Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de harekâta hazırlık eğitimi gerçekleştirildiğini açıkladı. Açıklamada, eğitimlere değişik tipte 27 adet savaş gemisi, deniz karakol uçakları, helikopterler ve İnsansız Hava Araçları’nın (İHA) katıldığı belirtildi.
Bugün 11:50 TSİ- Gündem
Deniz Kuvvetlerinden Ege ve Doğu Akdeniz’de eğitim
Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı harekata hazırlık eğitimlerinin Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de gerçekleştirildiğini duyurdu.
Haber albümü için resme tıklayın
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz