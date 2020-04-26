Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 15:30 TSİ- Gündem G: Bugün 15:36 TSİ

Türkiye Leyla’nın sesini duydu, İsveç’e ambulans uçak gönderdi

İsveç’te Covid-19 testi pozitif çıkmasına rağmen tedavi altına alınmayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

İsveç’te yaşayan ve Covid-19 testi pozitif çıktığı halde tedavi altına alınmayan Emrullah Gülüşken, Dışişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu ambulans uçak gönderilerek Türkiye’ye getirildi.

Yaşadıkları çaresizliği çektiği video ile anlatan Emrah Gülüşken’in kızı Leyla’nın sesini duyan Türk makamları, İsveç’e ambulans uçak gönderdi. İsveç’ten ambulans uçakla alındıktan sonra Ankara’ya getirilen Emrah Gülüşken, Esenboğa Havaalanı’ndan ambulans ile Bilkent Şehir Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Bugün 15:30 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama mask
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama
TİKA’dan Pakistan’da Covid-19 salgını mücadelesine destek mask
TİKA’dan Pakistan’da Covid-19 salgını mücadelesine destek
Dışişleri Bakanlığı, Covid- 19 salgınını bu kitapta anlattı mask
Dışişleri Bakanlığı, Covid- 19 salgınını bu kitapta anlattı
Hastanedeki personele psikiyatri kliniğinden destek mask
Hastanedeki personele psikiyatri kliniğinden destek
Sağlık Bakanı Koca, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile bir araya geldi mask
Sağlık Bakanı Koca, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile bir araya geldi
Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Trump’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki mask
Dışişleri Bakanlığından ABD Başkanı Trump’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına sert tepki
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor mask
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu mask
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor mask
Başkent'te toplu konut anlayışı bir adım öteye taşınıyor
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020) mask
Ankara'da ilk gün kaç saat oruç tutulacak? (Ankara için sahur ve iftar saati 2020)
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor mask
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020 mask
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020

GALERİ

Aç kalan yol kenarındaki sokak hayvanlarını beslediler mask
Aç kalan yol kenarındaki sokak hayvanlarını beslediler
Nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu mask
Nesli tükenmekte olan balaban kuşu yaralı halde bulundu
Koruma altındaki dağ keçileri Munzur Dağı’nda görüntülendi mask
Koruma altındaki dağ keçileri Munzur Dağı’nda görüntülendi
Ankara Belediye Haberleri - 26 Nisan 2020 mask
Ankara Belediye Haberleri - 26 Nisan 2020
Ankara'da Sokağa çıkma yasağı boyunca Çankaya temizlendi mask
Ankara'da Sokağa çıkma yasağı boyunca Çankaya temizlendi
Mamak Belediyesi'nden 75. Yıl Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş mask
Mamak Belediyesi'nden 75. Yıl Amfi Tiyatro’ya estetik dokunuş
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL