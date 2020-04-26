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Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki kez plaket verdiği Adıyamanlı yardımsever iş adamı Abuzer Yıldırım’ın korona virüs nedeniyle hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
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Adıyaman Ağız ve Diş Hastanesinin yanı sıra okul, cami, özel harekat hizmet binası ve lojmanlar, sağlık ocağı ve taziye evi yaparak birçok hayra vesile olan ve yakalandığı korona virüsünden dolayı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Yıldırım Eğitim Vakfı Başkanı Abuzer Yıldırım için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Soylu mesajında, “Adıyaman’da bugün bir çınarı uğurluyoruz. Yaptığı eserlerle Abuzer Yıldırım yardımsever, vatansever, insan dostu. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Ahmet Aydın, İbrahim Halil Fırat, Yakup Taş, Muhammed Fatih Toprak ve Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç’ta kendilerine ait sosyal medya hesaplarından yardımsever iş adamı Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı yayımlayarak Allah’tan rahmet diledi.

Bugün 16:55 TSİ İHA Ankara- Gündem

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