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Türkiye’de korona virüsten 99 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 99 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 357 yeni vaka tanısı konulduğunu, 3 bin 558 hastanın da iyileştiğini açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan 30 bin 177 test sonrasında 2 bin 357 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

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