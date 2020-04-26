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İsveç’teki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

İsveç’te tedavi edilmeyen Covid-19 hastası Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken’in kızlarının çağrısı üzerine ambulans uçakla Ankara’ya getirilen Gülüşken, tedavi altına alındı.
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Türkiye, Avrupalı Türkleri bu süreçte adeta Türkiye’delermiş gibi yakından takip ediyor. Bulundukları ülkelerin koşullarına terk edilmeyen Türk vatandaşlarının tedavileri Türkiye’de sağlanıyor. İsveç’in Malmö kentinde yaşayan Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken, Koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktığı halde evine yollanınca kızları sosyal medya aracılığıyla Türkiye’den yardım istedi. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yönelik faaliyetleri sürdüren Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ilk andan itibaren çağrıya karşılık vererek, aile ile irtibat kurdu.

Durumu kötüleşince hastaneye kaldırmalarına ve Kovid-19 teşhisine rağmen babasının eve gönderildiğini ifade eden Leyla Gülüşken ile kısa sürede sağlanan irtibat sonrasında 11 gündür yüksek ateş ve nefes darlığı çeken Emrullah Gülüşken’in Türkiye’ye nakledilmesi için hazırlık yapıldı.

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Talimatıyla Uçak Yollandı”

YTB’nin Emrullah Gülüşken’in kızı Leyla Gülüşken ile irtibatı sonrasında, Stockholm Büyükelçiliği ve Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla salgın hastalığa yakalanan Türk vatandaşının Türkiye’ye getirilmesi için ambulans uçak tahsis edildi.

Emrullah Gülüşken ve çocukları Esma, Samira ve Mahmut’un Sağlık Bakanlığı’nın ambulans uçağıyla Türkiye’ye sevki sağlandı.

Bugün sabah İsveç’ten havalanarak öğle saatlerinde Ankara’ya iniş yapan ambulans uçakla getirilen Emrullah Gülüşken, Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

“Türk Vatandaşlarına Yakın Takip”

YTB Avrupa’da yaşayan vatandaşlarımızı Koronavirüs sürecinde de yakından takip ediyor. Türk vatandaşları dünyanın neresinde olursa olsun Türkiye’deymiş gibi anında müdahale edilerek yardım ulaştırılıyor.

“Babası İçin Yardım İsteyen Leyla’dan Türkiye’ye Teşekkür”

YTB’nin ilk andan irtibat sağladığı, babası için yardım çağrısı yapan Leyla Gülüşken, babasının Türkiye’ye nakli sonrasında “Ülkemizle gurur duyuyoruz" dedi. Batman’ın Gercüş ilçesinden İsveç’e yerleştiklerini ifade eden Gülüşken, devletin kendilerini ortada bırakmadığını belirterek "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçisi Hakkı Emre Yunt’a AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya’ya, YTB Başkanı Abdullah Eren’e ve UID İsveç Başkanı Özer Eken’e teşekkürler ederim" dedi.

Bugün 20:45 TSİ İHA Ankara- Gündem

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