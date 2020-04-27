Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 00:05 TSİ- Gündem

Hazine ve Maliye Bakanlığından ’Birlikte başaracağız’ paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz” paylaşımında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ”Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız” ifadelerine yer verdi.

Bugün 00:05 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MSB’den 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama mask
MSB’den 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama mask
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama
Günün Özeti Haberleri - 25 Nisan 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 25 Nisan 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anayasa Mahkemesinin 58. kuruluş yıldönümü mesajı mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Anayasa Mahkemesinin 58. kuruluş yıldönümü mesajı
10 yıl önce bugün neler oldu - 25 Nisan 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu - 25 Nisan 2020
Evde geçirilen vakitler çocuklar için keyifli hale getiriliyor mask
Evde geçirilen vakitler çocuklar için keyifli hale getiriliyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor mask
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu mask
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı” mask
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı”
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor mask
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu mask
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020 mask
Atama kararları Resmi Gazetede yayımlandı - 24 Nisan 2020

GALERİ

10 dakikalık sağnak yağmur hayatı felç etti mask
10 dakikalık sağnak yağmur hayatı felç etti
Rize’de sıra dışı doğum günü sürprizi mask
Rize’de sıra dışı doğum günü sürprizi
Vatandaşları korkutan arı istilası mask
Vatandaşları korkutan arı istilası
Virüs kaynaklı en fazla can kaybı ABD ve İtalya’da mask
Virüs kaynaklı en fazla can kaybı ABD ve İtalya’da
31 ilde sessiz hafta sonu mask
31 ilde sessiz hafta sonu
Sevimli yunuslar deniz yüzeyi temizleme aracıyla yarıştı mask
Sevimli yunuslar deniz yüzeyi temizleme aracıyla yarıştı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL