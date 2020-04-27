Hazine ve Maliye Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ”Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz. Bu süreci en kısa sürede atlatacak, değerli büyüklerimizin engin tecrübeleri ile daha güzel yarınlara hep beraber ulaşacağız” ifadelerine yer verdi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığından ’Birlikte başaracağız’ paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, “Vatandaşlarımızın temel ihtiyaçları için gerekli destekleri sağlamaya devam ediyoruz” paylaşımında bulundu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz