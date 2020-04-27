Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:55 TSİ- Gündem

Başkent’te sokağa çıkma kısıtlamasına uymayıp parkta oyun oynadılar

Ankara’da çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu grup, sokağa kısıtlaması ve sosyal mesafeye uymayarak “uzun eşek” oyunu oynadı.

Olay Mamak ilçesi Hüseyingazi mahallesin Başak Caddesi üzerinde bulunan bir parkta gerçekleşti. Çoğunluğu gençlerin oluşturduğu bir grup korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirleri hiçe sayarak, park içerisinde bir araya gelerek “Uzun Eşek” adı verilen oyunu oynamaya başladı. Gençler uzun süre oyunlarına hiç bir şey yokmuş gibi devam etti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekiplerini gören gençler ise ceza yememek çin düşe kalka kaçtılar. Mahallelinin cep telefonuyla çekip sosyal medyada paylaştığı görüntüler tepki topladı.

Bugün 09:55 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MSB’den 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama mask
MSB’den 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama
“Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik” mask
“Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik”
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama mask
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Soylu’dan fırıncılara teşekkür mask
İçişleri Bakanı Soylu’dan fırıncılara teşekkür
Günün Özeti Haberleri - 25 Nisan 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 25 Nisan 2020
Jandarma Covid-19 ile mücadelede kırsalda tedbiri elden bırakmıyor mask
Jandarma Covid-19 ile mücadelede kırsalda tedbiri elden bırakmıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor mask
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu mask
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı” mask
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı”
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor mask
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı mask
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu mask
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu

GALERİ

10 dakikalık sağnak yağmur hayatı felç etti mask
10 dakikalık sağnak yağmur hayatı felç etti
Rize’de sıra dışı doğum günü sürprizi mask
Rize’de sıra dışı doğum günü sürprizi
Vatandaşları korkutan arı istilası mask
Vatandaşları korkutan arı istilası
Virüs kaynaklı en fazla can kaybı ABD ve İtalya’da mask
Virüs kaynaklı en fazla can kaybı ABD ve İtalya’da
31 ilde sessiz hafta sonu mask
31 ilde sessiz hafta sonu
Sevimli yunuslar deniz yüzeyi temizleme aracıyla yarıştı mask
Sevimli yunuslar deniz yüzeyi temizleme aracıyla yarıştı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL