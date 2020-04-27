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20 yaş altı gence doğum günü sürprizi

Mamak Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçede alınabilecek tüm önlemleri almaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçede alınabilecek tüm önlemleri almaya devam ediyor. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’nin talimatlarıyla her gün sahada çalışmalar yürüten belediye ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen vatandaşları da ihmal etmiyor. İlk sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 65 yaş üstü vatandaşların mağdur edilmemesi ve ihtiyaçlarının karşılanması için Vefa Sosyal Destek Grubu ile çalışmalar yürüten Mamak Belediyesi, geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkma yasağı getirilen 20 yaş altındaki Dilara Kahraman’a doğum günü sürprizi gerçekleştirdi.

Gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimizin yanındayız

Mamak Belediyesi Zabıta Ekiplerinin zile basmasıyla, kapıda pastayla ekipleri gören genç kız şaşkınlığını gizleyemedi. Pastanın mumlarının söndürülmesinin ardından genci alkışlayan ekipler, Başkan Köse’nin doğum günü mesajını da genç kıza iletti. Genç kız ve ailesi, Başkan Köse’ye gerçekleştirilen sürpriz doğum günü için teşekkür etti.

Ülkenin gencinden yaşlısına yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için topyekûn bir seferberlik içinde olduğunu vurgulayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Devletimiz, yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınması gereken önlemleri diğer ülkelere baktığınız zaman en erken alan ülkelerden biri olma noktasında. Sokağa çıkma kısıtlaması ilk başladığı zaman ekiplerimizle birlikte 65 yaş üstü hemşehrilerimizin ihtiyaçları için seferber olmuştuk. Mamak Kaymakamlığımızın koordinesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu’yla da bu yardımların sağlanması noktasında hemşehrilerimize yardımcı olduk. Yine devletimizin almış olduğu karar doğrultunda sokağa çıkma kısıtlaması getirilen gençlerimiz için neler yapabiliriz noktasında çalışırken Dilara kızımıza sürpriz yaptık. Umarım doğum gününde evde canı sıkıldıysa kendisini mutlu edebilmişizdir. Biz gencinden yaşlısına tüm hemşehrilerimizin yanındayız.” dedi.
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Bugün 09:58 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

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