Ramazan Ayında Farenjit ve Boğaz Reflüsüne Dikkat!

RAMAZAN AYINDA FARENJIT VE BOĞAZ REFLÜSÜNE DIKKAT

RAMAZAN AYINA GIRDIĞIMIZ BU DÖNEMDE KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARINA YAKALANMAMAK IÇIN BIRKAÇ ÖNEMLI PÜF NOKTA VAR DIYEN İSTANBUL OKAN ÜNIVERSITESI HASTANESI KULAK BURUN VE BOĞAZ HASTALIKLARI UZMANI DR. ÖĞR. ÜYESI MURAT SERTAN ŞAHIN AÇIKLADI.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte özellikle oruç tutan kişilerin dikkat etmesi gereken birçok nokta mevcut. Şeker hastalığı kalp rahatsızlıkları mide ve bağırsak problemleri gibi kronik rahatsızlıkları olan veya düzenli ilaç kullanan hastalarımızın bu uzun süreli aç kalma dönemlerinde problem yaşamamak adına daha da dikkatli olmaları gerekmektedir. Hastalarımızın bu dönemde dahili hastalıkların yanı sıra kulak burun boğaz hastalıkları açısından da üzerinde durması gereken bazı durumlar vardır.

FARENJIT VE BOĞAZ REFLÜSÜ BU DÖNEMDE EN SIK KARŞILAŞILAN RAHATSIZLIKLAR

Kulak burun ve boğaz hastalıkları hekimleri olarak bugünlerde en fazla gördüğümüz hastalık gruplarının başında tekrarlayan boğaz ağrısı ve boğazda yanmayla kendini gösteren kronik farenjit ile boğazda gıcıklanma takılma hissi ve ses değişiklikleriyle karakterize boğaz reflüsü gelmektedir. Gerek kronik farenjitte gerekse boğaz reflüsünde sıklıkla altta yatan mide problemleri ve beslenme alışkanlığındaki bozukluklar vardır. Oruç nedeniyle uzun süreli aç kalmak iftarda hızla fazla miktarda besin tüketmek ve sahurda yemek yiyip takiben uyumak gibi durumlar mide ve reflü problemlerinin dolayısıyla kronik farenjit ve boğaz reflüsü gibi kulak burun ve boğaz rahatsızlıklarının artmasına zemin hazırlayabilir.

RISKI EN AZA INDIRMEK IÇIN BUNLARA DIKKAT EDIN

Bu riski en aza indirmek için hastalarımızın dikkat etmesi gereken birkaç önemli husus var. Aşırı acılı baharatlı ve ekşi besinleri tüketmemek çay kahve ve de asitli içeceklerin tüketimini en aza indirmek gibi genel önerilerin yanı sıra oruç tutan hastalarımızın iftarda bir kerede çok fazla miktarda besin tüketmemesini aralıklarla beslenmesini ve sahur vaktine kadar bol miktarda sıvı tüketmesini önermekteyiz. Bunlara ek olarak sahur zamanı yemek yedikten kısa süre sonra uyunduğu için sahurda çok fazla yemek yenilmemesi en azından son besin alınımından sonra en az 1 saat uykuya geçilmemesi ve yatarken de başın yüksekte olması yeterli olacaktır.

SIVI ALIMININ AZLIĞI DA VERTIGOYU TETIKLEYEBILIR

Ramazan ayında artmış olarak karşımıza çıkan bir diğer önemli konu da vertigo dediğimiz baş dönmesi rahatsızlığıdır. Bu süreçte uzun süreli aç kalmaya ve sıvı alımındaki yetersizliğe bağlı olarak baş dönmesi dengesizlik kulak çınlaması gibi durumları artmış olarak gözlemleyebilmekteyiz. Bunların bir kısmı kan şekeri düşüklüğü nedeniyle olabileceği gibi en büyük nedeni ortostatik hipotansiyon dediğimiz sıvı alım azlığına bağlı olarak tansiyonda ani düşmeler ve göz kararmaları olması durumudur. Bu riski en aza indirmek için hastalarımıza önerimiz iftar sonrası sıvı alımını arttırmaları eksik olan vücut sıvısını mümkün olduğu kadar sulu ve sıvı besinler alarak takviye etmeleridir.

KRONIK RAHATSIZLIĞI OLANLAR VE ILAÇ KULLANANLAR DIKKAT

Sözlerimi bitirirken hastalarımızın dini vecibelerini yerine getirirken sağlıklarının olumsuz etkilenmemesi için önerilerimizi dikkate almalarını özellikle rica ediyorum. Kronik rahatsızlığı devamlı ilaç kullanımı olan hastaların doktor kontrolünde oruçlarını tutmaları beslenme konusunda profesyonel diyetisyenlik hizmetlerinden faydalanmaları yerinde olacaktır.