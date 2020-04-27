Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:55 TSİ- Gündem

Bakan Karaismailoğlu: "Halkalı-Kapıkule demiryolu hattı 2023’te hazır”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının 2023 yılında hizmete gireceğini açıkladı.
mask

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AB hibe programıyla gerçekleştirilen Halkalı-Kapıkule demiryolu hattında incelemelerde bulundu. Asya ile Avrupa arasındaki yük hareketliliğinde ve taşımacılıkta Türkiye’nin önemli bir köprü olduğunu kaydeden Bakan Karaismailoğlu, demir İpekyolu’nu canlandırmak adına Marmaray’ı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattını devreye soktuklarını anlattı. Projeyle birlikte AB ülkelerini Türkiye’ye taşımacılık anlamında komşu yapacaklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “Bununla yetinmeyip bu yük taşımacılığını Asya’ya kadar götürebileceğimiz gibi denizaşırı ülkelere gönderebilir hale geleceğiz” ifadelerini kullandı.

Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri geliştirmenin tarihsel yükümlülük olduğunu ifade eden Bakan Karaismailoğlu, söz konusu demiryolu hattının AB ile ilişkileri daha da güçlendireceğini aktardı. Halkalı-Kapıkule demiryolu hattının hizmete girmesi ile Trans-Avrupa Ulaştırma Ağları’na yüksek kalitede bağlanmanın son aşamasının tamamlanacağını ve proje içerisinde 53 altgeçit, 59 üst geçit, 16 demiryolu köprüsü, iki adet tünel ve 194 adet menfez ile 3 adet viyadük yapılacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Türkiye olarak ulaştırma ağlarının Avrupa’ya entegrasyonunun yüksek standartlarda sağlanması, her daim önceliklerimiz arasında yer almıştır. Ülkemizin Avrupa’yı Asya ve Uzak Doğu’ya bağlayan konumu nedeniyle, büyüyen Asya ekonomileri için Avrupa ve Afrika arasındaki ticaret güzergahlarının odak noktasında bulunması, bu hattın yapımını çok daha önemli hale getirmektedir. Geçtiğimiz Eylül ayında temelini attığımız projede şimdiden yüzde 10 gibi önemli bir ilerleme sağladık. Söz verdiğimiz gibi 2023 yılı yaz ayında bu önemli projeyi hizmete vermiş olacağız” diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, hattın Çin, Asya, Avrupa ve Orta Doğu’yu birbirine bağlayarak Bir Kuşak Bir Yol Projesi’ne de katkı sunacağının altını çizdi.

PROJE TARIM ALANI KAZANDIRIYOR

Söz konusu projenin hizmete girmesiyle Avrupa ve Türkiye arasındaki ticari hareketliliğin daha da artacağını bildiren Bakan Karaismailoğlu, projenin yapım aşamasında da inşaat çalışmaları esnasında ihtiyaç duyulan iş gücünün bölge illerden temin edildiğini aktardı. Edirne, Babaeski, Lüleburgaz, Büyükkarıştıran ve Çerkezköy’e istasyonların yapılacağını anlatan Bakan Karaismailoğlu, söz konusu hattın demiryolu taşımacılığına olduğu kadar bölgedeki şehirlerde üretimin artmasına da vesile olacağını vurgulayarak, “Türkiye’yi hızlı tren ile Avrupa’ya bağlayacak bu projenin hem ticari anlamda hem sosyo-ekonomik anlamda faydalarının yanı sıra yapım aşamasında ekolojik anlamda da ülkemize önemli yararlar sağlıyor. Bu projenin inşaat alanından çıkan toprakları Tarım İl Müdürlüklerimiz eliyle bölgedeki meralara yayıyoruz. Ve bu meraları ekilebilir alan haline getirmeye yardımcı oluyoruz. Bu anlamda da ülkemize tarım alanı kazandırıyoruz” dedi.

Bugün 13:55 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
MSB’den 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama mask
MSB’den 20 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirilmesine ilişkin açıklama
“Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik” mask
“Bugüne kadar 60 bin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik”
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama mask
MSB’den Haftanin üs bölgesine yapılan saldırıyla ilgili açıklama
İçişleri Bakanı Soylu’dan fırıncılara teşekkür mask
İçişleri Bakanı Soylu’dan fırıncılara teşekkür
Günün Özeti Haberleri - 25 Nisan 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 25 Nisan 2020
Jandarma Covid-19 ile mücadelede kırsalda tedbiri elden bırakmıyor mask
Jandarma Covid-19 ile mücadelede kırsalda tedbiri elden bırakmıyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor mask
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı mask
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu mask
Kahramankazan 23 Nisan’da tek yürek oldu
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı” mask
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı”
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor mask
Başkan Altınok hem denetim yapıyor hem de maske dağıtıyor
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu mask
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu

GALERİ

İstanbul Boğazı’nda çiçek açan erguvanlar havadan görüntülendi mask
İstanbul Boğazı’nda çiçek açan erguvanlar havadan görüntülendi
İETT otobüsüne çarpan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu mask
İETT otobüsüne çarpan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok minik kedi koruma altına aldı mask
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok minik kedi koruma altına aldı
Mansur Yavaş'tan Çiçek Sürprizi   mask
Mansur Yavaş'tan Çiçek Sürprizi  
Haber: Mamak Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi mask
Haber: Mamak Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi
10 dakikalık sağnak yağmur hayatı felç etti mask
10 dakikalık sağnak yağmur hayatı felç etti
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL