Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Covid-19 ile mücadelede işbirliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.