Ankara Pursaklar’da Online Ramazan Sohbetleri - Ankara Haberleri

Ankara Pursaklar Belediyesi Facebook ve YouTube sayfasından Ramazan-ı Şerif süresince Mustafa Özcan Güneşdoğdunun doyumsuz Ramazan sohbetlerini Pursaklar halkı ile buluşturuyor.

Ankara Pursaklar Belediyesi Resmi Youtube hesabı Facebook hesabı ve Webtvden Kuran-ı Kerim güzel okuma dünya birincisi ve ilahiyatçı Mustafa Özcan Güneşdoğdunun Ramazan Ayı boyunca doyumsuz sohbeti ve Nurullah Güneşdoğdunun birbirinden güzel ilahi ve ezgileri ile 16:00- 18:00 saatleri arasında vatandaşların gönüllerine ve evlerine misafir oluyor.

Ankara Pursaklarda Online Ramazan Sohbetleri

Her yıl yoğun bir katılımla gerçekleşen geleneksel Ramazan etkinliklerine koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl ara verildi. Pursaklar Belediyesi ilçe sakinlerinin 11 ayın sultanı Ramazan Ayının manevi havasını aynı şekilde yaşaması için özel bir program hazırladı. Pursaklar halkı Ramazan ayının manevi atmosferini Ankara Pursaklar Belediyesi Saray Kültür Merkezinde gerçekleştirilen Pursaklarda Ramazan programıyla evlerinde doyasıya yaşıyor.

Vatandaşların büyük beğenisini kazanan Ankara Pursaklarda Ramazan programında günün sorusuna doğru cevap veren vatandaşları da birbirinden özel sürpriz hediyeler bekliyor.

BUGÜN EL ELE VEREMESEK DE GÖNÜL GÖNÜLEYIZ.

İçinde bulunduğumuz süreçte Ramazan ayını en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Milletçe buruk bir Ramazan Ayı geçiriyoruz. Bu yıl koronavirüs nedeniyle hemşehrilerimizle bir araya gelemiyoruz. Sosyal mesafeyi korumamız gerekiyor ve tedbiri elden bırakmamız gerekiyor. Mahallelerimizde Ramazan ayı etkinliklerimizi gerçekleştiremiyoruz ama Ramazanın güzelliklerini sizlerle paylaşmak için programlarımızı ekranlara taşıyoruz. Bu program ile amacımız şartların bizi uzaklaştırmasına izin vermemek. Bir olmak beraber olmaktır. Bugün el ele veremesek de gönül gönüleyiz. Ramazan demek teravih demek iftar sofralarında buluşmak demektir. Maalesef bunları şuanda gerçekleştiremiyoruz. Sağlığımız ve gelecek güzel günler için sabretmemiz gerekiyor. İnşallah bu süreci hep birlikte kenetlenerek atlatacağız dedi.