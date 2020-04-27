Ankara'da Dört günlük sokağa çıkma yasağında "Mamak" mesaisi

DÖRT GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MAMAK MESAISI

MAMAK BELEDIYESI BOŞ DURMADI

Mamak Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı süresince vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına adeta seferberlik ilan etti. Korona virüs salgınının yayılımını önlemek için dezenfeksiyon çalışmaları başta olmak üzere salgından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının temini noktasında yoğun bir çaba harcayan Mamak Belediyesi Vatandaşların memnuniyeti için üstün gayret göstererek 4 gün boyunca 2 bin 900 aileye gıda paketi dağıttı. 7 mahalle 2566 bina ve 175 sokakta da dezenfekte çalışması gerçekleştiren Mamak Belediyesi sokaktaki can dostları da unutmadı. Mamak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı Veterinerlik Hizmetleri de 4 gün boyunca sokak hayvanlarının aç kalmaması için 250 litre su ve 440 kg mama dağıttı.

DÖRT GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI MAMAKLILARI MAĞDUR ETMEDI

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı kapsamında Mamaktaki cadde ve sokaklar boş kalırken Mamak Belediyesi ekipleri boş durmadı. Hem vatandaşların ihtiyaç temini noktasında hem de belediyecilik hizmetlerini aksatmadan sürdüren Mamak Belediyesi 191 cadde 289 sokakta süpürme 36 cadde 71 sokakta dezenfekte 24 cadde de yıkama ve konteyner yıkama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirdi. Aynı zamanda dezenfektan tünelinden geçen 4337 araç ta dezenfekte edildi. Korona virüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında tüm tedbirleri aldıklarını belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse 4 günlük sokağa çıkmaya yasağı kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının alınabilmesi için ve sokakta yaşayan hayvan dostlarımızın da beslenebilmesi için ekiplerimizi seferber ettik. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını belirlenen kurallar çerçevesinde karşılamak üzere tüm hazırlıklarımızı yaptık. Bu zor günleri geride bırakıp normal hayatımıza geri dönebilmek için koyulan kurallara hassasiyetle uyulmasını rica ediyorum. Her gün olduğu gibi yasak kapsamında da vatandaşlarımıza hizmet edebilmek adına tüm gücümüzle sahadaydık. İnşallah bu zor günlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz dedi.