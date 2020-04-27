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Başkent’te çok sayıda ölü köpek yavrusu bulundu

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde boş bir arazide çok sayıda ölü köpek yavrusu bulundu.
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Kahramankazan ilçesinde Sarılar Mahallesi ile Soğulcak Mahallesi arasında bulunan boş bir arazide çok sayıda ölü köpek yavrusu bulundu. İddialara göre, bir vatandaş, Ötüöz mevkiinde yol kenarındaki boş arazide 2 ölü köpek yavrusu ile karşılaştı. Köpeklerin neden öldüğünü merak eden vatandaş, araziye girdiğinde ise farklı yerlerine atılmış 10’un üzerinde yavru köpeğin ölüsü ile karşılaştı. Belediye başkanına seslenen vatandaş, “Burası Sarılar Mahallesi ile Sohullucak Mahallesi arasında Ötüöz mevkiinde bir yer. Benim dediğim yeri anladınız siz. Tavuk kümeslerinin yanında hemen büyük bir arazi tellerle çevrilmiş, bazı teller kesilmiş” diyerek inceleme yapılmasını istedi.

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