32 gün yoğun bakımda kaldı, korona virüsü yendi

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Pandemi Polikliniği’nde korona virüs teşhisiyle tedavi gören bir vatandaş, 32 gün yoğun bakımda kaldı. 32 günlük yoğun bakım tedavisi sürecinde 17 gün solunum cihazına bağlı kalan vatandaş, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.
Sağlık çalışanları da, korona virüsü yenen vatandaşı, alkışlarla yoğun bakım ünitesinden servise alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz