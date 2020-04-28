Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 00:04 TSİ- Gündem G: Bugün 00:05 TSİ

32 gün yoğun bakımda kaldı, korona virüsü yendi

Kayseri’de bir vatandaş korona virüs nedeniyle 32 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından alkışlarla yoğun bakım ünitesinden çıkarıldı.
mask

Kayseri’de Erciyes Üniversitesi Pandemi Polikliniği’nde korona virüs teşhisiyle tedavi gören bir vatandaş, 32 gün yoğun bakımda kaldı. 32 günlük yoğun bakım tedavisi sürecinde 17 gün solunum cihazına bağlı kalan vatandaş, uzun süren tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Sağlık çalışanları da, korona virüsü yenen vatandaşı, alkışlarla yoğun bakım ünitesinden servise alındı.

Bugün 00:04 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
İsveç’teki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi mask
İsveç’teki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi
Günün Özeti Haberleri - 26 Nisan 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 26 Nisan 2020
Türkiye’de korona virüsten 99 kişi daha hayatını kaybetti mask
Türkiye’de korona virüsten 99 kişi daha hayatını kaybetti
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı mask
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı
Türkiye Leyla’nın sesini duydu, İsveç’e ambulans uçak gönderdi mask
Türkiye Leyla’nın sesini duydu, İsveç’e ambulans uçak gönderdi
Adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresi uzatıldı mask
Adres bildirimi tescil işlemlerinin durdurulma süresi uzatıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı mask
Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor mask
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı mask
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu mask
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı” mask
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı”
Ankara'da Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Ankara'da Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GALERİ

Günün Özeti Haberleri - 27 Nisan 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 27 Nisan 2020
İstanbul Boğazı’nda çiçek açan erguvanlar havadan görüntülendi mask
İstanbul Boğazı’nda çiçek açan erguvanlar havadan görüntülendi
İETT otobüsüne çarpan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu mask
İETT otobüsüne çarpan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok minik kedi koruma altına aldı mask
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok minik kedi koruma altına aldı
Mansur Yavaş'tan Çiçek Sürprizi   mask
Mansur Yavaş'tan Çiçek Sürprizi  
Haber: Mamak Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi mask
Haber: Mamak Zabıtası'ndan Ramazan Denetimi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL