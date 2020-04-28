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Ankara Altındağ'da Örnek Dönüşüm Projesi

Ankara Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı yatay mimari olarak inşa edilecek Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesinin örnek bir proje olacağını ifade etti. Proje tamamlandığında Cinderesinin Altındağın ve Ankaranın yeni cazibe merkezi olacağını söyleyen Başkan Balcı Spor alanları yeşil alanları ve sosyal donatıları olan modern bir Cinderesi inşa edeceğiz.
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Ankara Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı yatay mimari olarak inşa edilecek Cinderesi Kentsel Dönüşüm Projesinin örnek bir proje olacağını ifade etti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Altındağ Belediyesinin beraber çalışma yürüttüğü Feridun Çelik Mahallesi sınırlarında yer alan Cinderesi Kentsel Dönüşüm bölgesinde inşa edilecek 451 konut için çalışmalar başladı. TOKİ tarafından kısa süre önce ihalesi tamamlanan bölgede hak sahiplerinin 2013 yılından beri özlemle bekledikleri modern konutlarına kavuşmalarına az kaldı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Balcı Verdiğimiz sözleri tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz dedi.

BAŞKAN BALCI: "SÖZLERİMİZİ TUTUYORUZ"

Cinderesi bölgesinin Altındağın kanayan yarası olduğunu söyleyen Başkan Balcı bu yarayı iyileştirmek için atılan adımları şu sözlerle anlattı:

Göreve gelmeden önce bu konuyu çözeceğimize hak sahiplerini konutlarına kavuşturacağımıza söz vermiştik. Söz verdiğimiz gibi parolasıyla çıktığımız bu yolda neye söz verdiysek yerine getirdiğimiz gibi bu sözümüzü de tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Göreve gelir gelmez ilk olarak hem evleri yıkılan hem de başka yerlerde kira ödemek zorunda kalan ve dolayısıyla çok zor şartlarda yaşayan hak sahipleri için kira yardımı başlattık.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ve Sayın Bakanımız Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler neticesinde hak sahipleri kira yardımlarına kavuştu. Biz de bir yandan proje ve ihale çalışmalarına başladık. Yatay mimariye uygun proje çalışmamızı bitirdik ihale süreci de kısa sürede tamamlandı. İlk kazmanın vurulabilmesi için ekiplerimiz aylarca sabır ve emekle imar yollarını açtılar. İlk olarak 1829 1812 ile 1807nci cadde ve sokakların yol açım çalışmalarını gerçekleştirdik. Çok kısa sürede kazmayı vuracak temelleri atacağız demiştik. Şükürler olsun mahcup olmadık. Çok önemli adımları çok kısa sürede attık. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi kısa sürede inşaatı tamamlayacak ve yıllarca ev özlemi çeken hak sahiplerini evlerine kavuşturacağız.

CİNDERESİ ALTINDAĞ'IN VE ANKARA'NIN CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Proje tamamlandığında Cinderesinin Altındağın ve Ankaranın yeni cazibe merkezi olacağını söyleyen Başkan Balcı Spor alanları yeşil alanları ve sosyal donatıları olan modern bir Cinderesi inşa edeceğiz. Bölge sadece modern konutlarıyla değil sosyal donatı alanlarıyla da büyük beğeni toplayacak.

Payamlıtepe ormanlarına da komşu olan Cinderesi bölgesinde ayrıca spor tesisleri yeşil alanlar meydan ticaret alanları cami ve sosyal tesislerin de yer aldığı bir şehir kurulacak. Proje yatay mimariye de uygun şekilde planlandı. Örnek bir dönüşüm olacak. dedi. Hemşehrilerimizin huzur içinde yaşadığı planlı bir Altındağ oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz diyen Başkan Balcı Bu projede bize destek veren Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kuruma teşekkürlerimizi sunuyoruz. ifadelerini kullandı.

Bugün 09:14 TSİ - Belediyeler

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