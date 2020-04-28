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ABD’ye yardım malzemesi götürecek olan askeri kargo uçağı hareket etti
ABD’ye yardım malzemesi götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan hareket etti.
ABD’ye yardım malzemesi götürecek olan askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan hareket etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz