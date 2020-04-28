Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 09:55 TSİ- Gündem

“100 bin yeni sosyal konut” projesinin kura çekimleri sürüyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “100 bin yeni sosyal konut” projesinin kura çekimlerinin devam ettiğini duyurdu.
mask

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından “100 bin yeni sosyal konut” projesine ilişkin bir paylaşım yaptı. Bakan Kurum, konuya ilişkin yapılan açıklamada, “100 Bin Yeni Sosyal Konut’ projemizin kura çekimleri kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Manisa Köprübaşı, Akhisar, Salihli ve Denizli Güney projelerimizin kuraları çekilecek. Kura çekimleri #TOKİ Başkanlığımızın sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak. Dar gelirli vatandaşlarımızı kolay ödeme koşullarıyla ev sahibi yapacak projemiz için önümüzdeki süreçte 64 bin konutun kurasını çekeceğiz. Konutlarımızın temellerini de söz verdiğimiz üzere Haziran ayı sonunda atmaya başlıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Bugün 09:55 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hazine ve Maliye Bakanlığından ’Birlikte başaracağız’ paylaşımı mask
Hazine ve Maliye Bakanlığından ’Birlikte başaracağız’ paylaşımı
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00’da sona erecek mask
4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bu gece saat 24.00’da sona erecek
İsveç’teki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi mask
İsveç’teki Türk vatandaşı ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi
Günün Özeti Haberleri - 26 Nisan 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 26 Nisan 2020
Türkiye’de korona virüsten 99 kişi daha hayatını kaybetti mask
Türkiye’de korona virüsten 99 kişi daha hayatını kaybetti
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı mask
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı mask
Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor mask
Ankara'da Esnafa destek devam ediyor
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı mask
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu mask
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu
Ankara'da Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Ankara'da Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı” mask
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı”

GALERİ

Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı mask
Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı
Antalya’nın Vazgeçilmez Rotası Side Tatili mask
Antalya’nın Vazgeçilmez Rotası Side Tatili
Günün Özeti Haberleri - 27 Nisan 2020 mask
Günün Özeti Haberleri - 27 Nisan 2020
İstanbul Boğazı’nda çiçek açan erguvanlar havadan görüntülendi mask
İstanbul Boğazı’nda çiçek açan erguvanlar havadan görüntülendi
İETT otobüsüne çarpan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu mask
İETT otobüsüne çarpan araç Aksaray Yeraltı Çarşısı’na uçtu
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok minik kedi koruma altına aldı mask
Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok minik kedi koruma altına aldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL