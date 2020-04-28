Ankara Pursaklar Belediyesi'nden "Sen De Var Mısın ve Komşuna Sahip Çık" kampanyası

Pursaklar Belediyesi tarafından Sen De Var Mısın ve Komşuna Sahip Çık kampanyalarının ilçe sakinleri arasında çığ gibi büyümesinin ardından yardımlaşma ve dayanışma kültürünün toplumda daha da kuvvetli hale getirilmesi adına başlatılan sosyal sorumluluk projesine bir yenisi daha eklendi.

Koronavirüs nedeni ile zor bir süreç geçiren ihtiyaç sahibi ailelerin isteklerine cevap verebilmek için ilçenin on ayrı noktasına yerleştirilen Tebessüm Çadırı binlerce vatandaşın umudu oldu. Pursaklar Belediyesi tarafından hayata geçirilen İmkanı Olan Koysun İhtiyacı Olan Alsın kampanyası ile yardımlaşma ve dayanışma kültürünün toplumda daha da kuvvetli hale getirilmesi adına başlatılan sosyal sorumluluk projesi ile hayırseverler tarafından bırakılan ürünler ihtiyaç sahibi ailelerle buluşuyor.

BU ÇADIRLARDA PAYLAŞMAK VAR KARDEŞLIK VAR

Yaşanan bu zorlu süreçte yardımlaşmanın ve dayanışmanın önemli olduğunu belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin Belediye olarak yardımlaşma ruhuna öncülük ediyoruz. Yardımlaşma ve dayanışmanın bizi daha güçlü kılacağını ve ayakta tutacağını biliyoruz. İlçemizin 10 ayrı noktasına kurduğumuz bu Tebessüm Çadırları ile hayırsever vatandaşlarımız tarafından bırakılan ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimiz hiç çekinmeden alabilirler. Bu çadırlarda paylaşmak var kardeşlik var. İmkanı olan koysun ihtiyacı olan alsın diyoruz. Pursaklarda hiçbir hemşehrimizin aç ve açıkta kalmasına gönlümüz razı olmaz nerede bir ihtiyaç sahibi varsa onun yanındayız. İlçemizin en ücra noktasında yardıma ihtiyaç duyan vatandaşımızın sıkıntısı bizim kendi derdimiz sıkıntımızdır. Onların ihtiyaçlarına en güzel şekilde cevap vermek adına hizmetlerimizi aralıksız sürdürüyoruz dedi.

RAMAZAN AYI SEVGI SAYGI PAYLAŞMA VE HOŞGÖRÜ AYIDIR

Ramazan ayı şefkat rahmet ve yardımlaşma ayı olduğunu belirten Başkan Çetin Ramazan Ayı: sevgi saygı paylaşma ve hoşgörü ayıdır. Bu ayda bu tür yardımların önemi daha da artıyor. İyiliği yaymak paylaşımı artırmak için hemşehrilerimizin dertlerine çare olmak için ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız her türlü ihtiyaçlarını rahatlıkla giderebilmeleri için tebessüm çadırımıza çekinmeden gelebilirler. Yardımsever vatandaşlarımızın bu zor zamanda ihtiyacı olan hemşehrilerimize yardım elini uzatacağına olan inancım tamdır dedi.

Yardımda bulunan bir vatandaş yaptığı açıklamada Dayanışma ve yardımlaşma Türk milletinin özüdür. Biz bize yeteriz diyoruz ya Türk milleti olarak gerçekten yeteriz dedi.