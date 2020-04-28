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Ankara Gölbaşı Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında

MAG Businessa özel açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Vatandaşımız yalnız olduğunu düşünmesin. Her türlü ihtiyaçları için günün her saati yanlarındayız ifadelerini kullandı.
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GÖLBAŞI BELEDİYESİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA. GÖLBAŞI BELEDIYESINE BAĞLI OLARAK HIZMET VEREN PAYLAŞIM NOKTASI IHTIYAÇ SAHIBI GÖLBAŞILILARA ULAŞMAYA DEVAM EDIYOR.

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlara ulaşmak için çalışmalarını hızlandırdıklarını anlatan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Virüs salgını sebebiyle evlerine kapanan birçok ailemize ulaşarak paketlerimizi adreslerine teslim ettik. Tesisat sorunu yaşayan vatandaşlarımızdan tutunda hasta ve bebek bezi kırtasiye ihtiyaçları gibi her türlü talebe kulak verdik. Belediyemize gelen talepler doğrultusunda her türlü ihtiyaca cevap vermeye çalışıyoruz. Ramazan ayı ve koronavirüs sebebiyle de çalışmalarımızı daha da arttırdık. Gece gündüz demeden çalışan bütün ekibimize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Vatandaşımız yalnız olduğunu düşünmesin. Her türlü ihtiyaçları için günün her saati yanlarındayız ifadelerini kullandı.

MINIK AYMILA KITAPLARINA KAVUŞTU

Gölbaşı Belediyesi ile iletişime geçerek kitap isteğinde bulunan minik Aymilanın talebi yerine getirildi. Birbirinden öğretici kitaplarına kavuşan Aymila okumayı çok sevdiğini ve bu süreci bol bol kitap okuyarak geçirdiğini söyleyerek Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşeke teşekkürlerini iletti.

HILAL KART GÖLBAŞI HALKININ YANINDA

Şehit-gazi yakınları ile dul yetim ve öksüzler öncelikli olmak üzere belediye tarafından tespit edilen ihtiyaç sahiplerine ulaştıklarını ifade eden Ramazan Şimşek Hilal Kartlarına yüklediğimiz nakitle Sosyal Marketten gıda ihtiyaçlarını karşılama imkanına sahip olan vatandaşlarımızın sayısını her geçen gün arttırma gayretindeyiz. Paylaşım Noktasına gelerek Hilal Kartları ile ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşlarımız şimdilik evlerinde kalmaya devam etsinler. Biz Paylaşım Noktasını evlerine taşımaya devam edeceğiz dedi.

Bugün 10:27 TSİ Ankara/ Gölbaşi- Belediyeler

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