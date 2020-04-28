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Robotlar iş başında

Mamak Belediyesi baharın gelmesi ile süs havuzlarını temizlemek için harekete geçti.

Elif Duman
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Mamak Belediyesi baharın gelmesi ile süs havuzlarını temizlemek için harekete geçti. Yaz aylarında vatandaşlara görsel ziyafet sunan havuzlar, havuz dip temizleyici robotlarla temizleniyor, havuzların diplerinde oluşan yosun, çamur temizlenerek görüntü kirliliğinin önüne geçiliyor.

Havuzların ortak kullanıma ait olduğunu belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, çevre duyarlılığının önemine dikkat çekerek havuzlara atık ve çöp atılmaması yönünde vatandaşları uyardı. Köse, havuzların ve şelalelerin temizlenen halleriyle çok daha kullanışlı ve estetik olduğunu belirterek Mamak’a ayrı bir hava kattıklarını söyledi.

Mamak daha güzel olacak

Koronavirüs salgını bitince vatandaşların nefes alacakları mekanlara yeniden kavuşacaklarının da altını çizen Köse, '' Evde Kal" kurallarına uyan herkese teşekkür etti.

Köse, “Ümit ediyorum ki koronavirüs salgınının etkisi en kısa sürede son bulacak ve çocuklarımız aileleriyle birlikte yeniden parklara, sokaklara koşacak. Sizlerden ricamız, koronavirüs tehdidi ortadan kalkıncaya dek evlerinizde kalmanız ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamanızdır. Güzel günlere olan umudumuzu, sevgimizi ve inancımızı asla kaybetmedik. Bu zor günleri de hep birlikte mücadele ederek aşacak ve güzel günler göreceğiz. Hep bir arada Mamak daha güzel olacak.” dedi.

Hijyenik havuzlar

Yosunlaşma ve kokuyu engelleyen dezenfektanlarla temizlenen havuzların hemen hemen her gün bakımları yapılırken, haftada bir gün de periyodik olarak dip temizlik robotuyla temizliği gerçekleştiriliyor. Havuzların yüzeylerinde bulunan atıklar da özel filelerle toplanıyor. Yosunlardan arındırılan havuzlar haftada bir gün ilaçlanırken, yağmur yağması halinde daha sık ilaçlama gerçekleştiriliyor.
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Bugün 10:44 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

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