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10 yıl önce bugün neler oldu - 28 Nisan 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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“BENİM BEDELLİ ASKERLİK VAADİM OLMAMIŞTIR”

Başbakan Erdoğan katıldığı bir televizyon programında bedelli askerlik tartışmalarına açıklık getirdi.

ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde bu yıl 12’ncisi düzenlenen "Devlet Tiyatroları-Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali" olağanüstü bir sokak tiyatrosu ile Adanalı sanatseverlere veda etti. Festivalin kapanışında Fransa Trans-Ekspress Tiyatrosu sahne aldı.

"Kemanların Özgürlüğü" adlı sokak gösterisi düzenleyen grup, sanatseverlerden tam not aldı. Atatürk Caddesi’nden İstasyon Meydanı’na kadar karnaval havasında geçen gösteride vatandaşlar gönüllerince eğlendi.

JAPON DAVULCULAR KAYSERİLİLERİ MEST ETTİ

2010 Türkiye’de Japonya Yılı" etkinlikleri kapsamında turneye çıkan ünlü Japon Davul Grubu ’Wadaiko’ Kayseri halkını mest etti.

,Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında gerçekleşen programda Japonların ünlü davul ustaları, Cumhuriyet Meydanı Kale önünde Kayseri’ye özel bir gösteri yaptı.

Yapılan gösteriyi beğeni ile izleyen vatandaşlar, yoğun yağmura rağmen büyük ilgi gösterdi.

ESKİ FUTBOLCULAR "UMUT EVİ" PROJESİ İÇİN SAHADA

Eski milli futbolcular, Gaziantep Onkoloji Hastanesi yanına yaptırılacak olan Umut Evi Projesi için sahaya çıktı.

Proje katılanlar arasında Rıdvan Dilmen, Recep Çetin, Gökhan Keskin, Mehmet Özdilek, Nurullah Sağlam gibi isimler yer aldı.

Bugün 11:10 TSİ İHA İstanbul- Gündem

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