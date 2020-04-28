Dışişleri Bakanlığından Yemen açıklaması: “Gelişmelerden endişe duyuyoruz”

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen’de gelinen son durumun endişe verici olduğu belirtildi. Açıklamada, “Ülkede son derece vahim boyutlara ulaşmış bulunan insani krize eğilinmesi korona virüs salgını nedeniyle daha da aciliyet kazanmıştır. Bu dönemde tüm tarafların birlik ve dayanışma içinde Yemen halkının acılarının hafifletilmesine çaba göstermelerini, insani ve siyasi krizi daha da derinleştirebilecek ve Yemen’in siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne halel getirebilecek adımlardan kaçınmalarını ve ateşkese riayet etmelerini bekliyoruz. Türkiye, Yemen’deki krizin BM öncülüğünde kapsayıcı diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara ve insani yardım faaliyetlerine destek vermeye devam edecektir” denildi.