Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Yemen’de gelinen son durumun endişe verici olduğu belirtildi. Açıklamada, “Ülkede son derece vahim boyutlara ulaşmış bulunan insani krize eğilinmesi korona virüs salgını nedeniyle daha da aciliyet kazanmıştır. Bu dönemde tüm tarafların birlik ve dayanışma içinde Yemen halkının acılarının hafifletilmesine çaba göstermelerini, insani ve siyasi krizi daha da derinleştirebilecek ve Yemen’in siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne halel getirebilecek adımlardan kaçınmalarını ve ateşkese riayet etmelerini bekliyoruz. Türkiye, Yemen’deki krizin BM öncülüğünde kapsayıcı diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara ve insani yardım faaliyetlerine destek vermeye devam edecektir” denildi.
Bugün 14:00 TSİ- Gündem
Dışişleri Bakanlığından Yemen açıklaması: “Gelişmelerden endişe duyuyoruz”
Dışişleri Bakanlığı, “Yemen’de son günlerde meydana gelen gelişmelerden endişe duyuyoruz. Ülkede son derece vahim boyutlara ulaşmış bulunan insani krize eğilinmesi koronavvirüs salgını nedeniyle daha da aciliyet kazanmıştır” açıklamasını yaptı.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz