Bakanlıktan yapılan açıklamada, “COVID19 ile mücadele kapsamında ABD’ye tıbbi malzeme taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait uçağımız Vaşington yakınlarındaki Andrews Hava Üssü’ne ulaştı” ifadelerine yer verdi.
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MSB: “ABD’ye tıbbi malzeme taşıyan uçak Andrews Hava Üssü’ne ulaştı”
Milli Savunma Bakanlığı, ABD’ye tıbbi malzeme taşıyan uçağın Andrews Hava Üssü’ne ulaştığını bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz