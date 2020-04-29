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Bakan Koca açıklama yapacak
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 16.00’da basın açıklaması yapacak.
Koronavirüs Bilim Kurulu saat 14.00’te video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantı sonrası saat 16.00’da basın açıklaması yapacak.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz