Açız, Susuzuz, Dört Duvar Arasındayız Ama…

Sağlıklı Yaşam ve Fitoterapi Uzmanı Dr. Buğra Buyrukçu, salgın nedeniyle her yaştan milyonlarca kişinin yaklaşık 40 gündür dört duvar arasında yaşadığını anımsattı. Zaman zaman alınan sokağa çıkma yasaklarıyla birlikte zorunlu karantinanın insan psikolojisi üzerinde olumsuz etki yarattığının altını çizen Dr. Buyrukçu, “Karantinaya şimdi de Ramazan eşlik ediyor. Biz, Ramazan geleneklerini ve coşkusunu yaşamaya alışmış bir toplumuz. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzeldir Ramazan günlerinin. Ancak bu yıl yaşanamıyor, dört duvar arasındaki mutsuzluğa açlık ve susuzluk eşlik ediyor.” diye konuştu.

Mutluluğun Formülü Doğru Nefes

Bütün bunlara rağmen mutlu olmanın, aç ve susuz hissetmemenin kişinin elinde olduğunu söyleyen Dr. Buğra Buyrukçu, “Aslında herkes kendini tedavi edebilir. Örneğin mutluluğun formüllerinden biri nefes terapisi, diğeri akupresyon. Biraz rahatlamak, dinginleşmek, olaylara daha pozitif yaklaşmak için sabah, öğle, akşam 10’ar kez nefes terapisi yapılabilir. Doğru nefesten kasıt, bebekler gibi nefes almaktır. Yani her nefes alışta akciğerleri değil karnı şişirmektir. Burundan nefesi alıp, bütün vücudu dolaştıktan sonra karnı şişirmek, 3 saniye nefesi tuttuktan sonra ağızdan vermek en doğru nefes alma yöntemidir. Günde üç kez tekrarlanacak nefes terapisi mutluluk hormonunu arttıracaktır.” dedi.

Kereviz Suyu Tokluk Hissi Veriyor

Dr. Buğra Buyrukçu, karamsarlık ve açlıkla mücadele etmenin bir diğer etkili yönteminin ise akupresyon olduğunu söyledi. Akupresyonun kişinin kendi kendini tedavi edebildiği etkili bir yöntem olduğunu bildiren Dr. Buyrukçu, “Kulakta, küçük çöküntünün (tragus) önüne 30 kez baskı yapıp çekelim. Bu noktaya düzenli uygulanacak bu basınç, hem mutluluk hem de açlık hissini dengelemeye yardımcı olacaktır” diye konuştu. Dr. Buyrukçu, açlık ve susuzluğun engellenmesi, tokluk sağlanması için de Ramazan süresince kereviz suyu içilmesini önerdi.

Buğra Buyrukçu, bu karışımın tarifini ise şöyle verdi:

“7-8 kereviz sapını, 1 demet maydanozu ve 1 adet yeşil elmayı katı meyve sıkacağında sıkın ve sahurda yatmadan önce için…” Dr. Buğra Buyrukçu, mutluluk için aynı evi paylaşan insanların birbirlerine dokunmalarını, sarılmalarını da istedi, “Hem yanınızdakilere hem de uzaktaki yakınlarınıza, ‘seni seviyorum’ deyin. Yardıma ihtiyacı olanlar için iyilik yapın. Bu bir insan da olabilir, sokak hayvanı da…” ifadelerini kullandı.