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Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor

Yurt genelinde alınan tedbir kararlarının Altındağ’da uygulanması için büyük özen gösteren Altındağ Belediyesi, Altındağ semt pazarlarında alınan korona tedbirlerini elden bırakmıyor.

Elif Duman
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Yurt genelinde alınan tedbir kararlarının Altındağ’da uygulanması için büyük özen gösteren Altındağ Belediyesi, Altındağ semt pazarlarında alınan korona tedbirlerini elden bırakmıyor. Pazara girişlerde ve pazarda alışveriş esnasında, alınan önlemlere harfiyen uyulması konusunda denetimlerini sürdüren Altındağ Belediyesi, tam not alıyor. 

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Altındağ’daki semt pazarlarının alınan tedbir kararları doğrultusunda düzenlendiğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, semt pazarlarında uygulanan korona tedbirlerini şu sözlerle anlattı:

“Pazar yerlerine kontrollü giriş ve çıkışları sağlamak için belirlenen yerler haricinde diğer tüm alanları, demir bariyer ve benzeri araç­ gereçle kapatarak, kontrolsüz giriş ve çıkışları engelledik. Pazar yerlerimizdeki tezgahları, araları en az 3 metre olacak şekilde yerleştirdik. Pazar alanına içerideki esnaf sayısının en fazla 2 katı kadar vatandaş alıyoruz. İçeride sürekli aynı sayıda vatandaşın bulunması sağlamaya özen gösteriyoruz. Zabıta ekiplerimiz bu konularla ilgili olarak sürekli denetimde, 24 saat görev başında… Gereken tüm hijyen önlemlerinin de hayata geçirildiği semt pazarlarında ayrıca, esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapıyor, semt pazarlarına yerleştirdiğimiz el dezenfektanının kullanılmasına büyük özen gösteriyoruz. Pazara giren herkesin ve pazar esnafımızın ateşini de ölçüyoruz.”

VATANDAŞ MEMNUN

Semt pazarlarında alınan önlemlerden ve Altındağ Belediyesi’nin aralıksız sürdürdüğü denetimlerden vatandaşların büyük memnuniyet duyduğunu söyleyen Başkan Asım Balcı “Bu günleri daha çabuk ve hiç zarar görmeden atlatabilmemiz için vatandaşlarımızın da bizimle olumlu işbirliği yapması çok önemli… Biz önlemleri alıyoruz, Altındağlı hemşehrilerimiz de sağ olsunlar, anlayışla ve özenle gerekeni yapıyor. Ekiplerimiz de denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İş birliğimizin daha güzel sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Her şey koronavirüsle mücadele için, her şey halk sağlığı için… Altındağ Belediyesi pazarları tedbirlerin uygulanması bakımından da örnek olarak gösteriliyor.” dedi.  
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Bugün 10:17 TSİ Ankara/ Altindağ- Belediyeler

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