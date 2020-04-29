Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:56 TSİ- Belediyeler G: Bugün 10:57 TSİ

Mamak Belediyesi yaşlı çiftin imdadına yetişti

Mamak Belediyesi’nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılara yönelik hizmet veren Acil Müdahale Aracı yaşlıların eli kolu olmaya devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Mamak Belediyesi’nin 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi yaşlılara yönelik hizmet veren Acil Müdahale Aracı yaşlıların eli kolu olmaya devam ediyor.

İlçe sınırları içerisinde ikamet eden yaşlı vatandaşların evlerinde yapılması gereken muhtelif elektrik, su tesisatı ve mekanik arızalarına hiçbir ücret talep edilmeden çözüm veren araç, Büyük Kayaş Mahallesi’nde  oturan Recep ve Sefahat  Yıldırım çiftinin imdadına yetişti.

Musluklarındaki arıza nedeniyle suları akmayan ve koronavirüs salgını nedeniyle yasak kapsamında evden çıkamayan yaşlı çift, Mamak Belediyesi Çözüm Merkezi 444 0 149 No’lu hattı arayarak yardımcı olunmasını istedi. Acil Müdahale Aracı ekiplerine haber verilir verilmez, yola çıkan ekipler yaşlı çiftin musluğundaki arızayı giderdi.

Gönülleri ısıtmaya devam ediyoruz

Vatandaşların ihtiyaçlarına bir telefon kadar yakın olduklarının altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Koronavirüs salgını öncesinde 65 yaş üstü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımz için hizmete giren Acil Müdahale Aracımız, salgın günlerinde de hemşehrilerimizin gönüllerini ısıttı. Adeta bir atölyeden farksız aracımız ile yaşlı ve kimsesiz vatandaşlarımızın evde yaşadığı aksaklıklarda, ustalık gerektiren işlerde ekiplerimiz yanlarında olacak. 444 0 149 numaralı Çözüm Merkezimiz ile hemşehrilerimizin hemen yanı başındayız. Çözüm merkezimizin 7/24 esasıyla hizmet vereceğinin ve yaşlı vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacının anında giderileceğinin bilinmesini istiyoruz.” dedi.
# BELEDİYE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Gölbaşı sokaklarında sosyal mesafeye ikon önlemi… mask
Gölbaşı sokaklarında sosyal mesafeye ikon önlemi…
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor mask
Koronavirüs tedbirleri konusunda bu pazar yerleri örnek gösteriliyor
Ankara Mamak’ta 428 konutun anahtarları teslim edildi mask
Ankara Mamak’ta 428 konutun anahtarları teslim edildi
Başkan Altınok: “Ücretsiz psikolojik destek sağlıyoruz“ mask
Başkan Altınok: “Ücretsiz psikolojik destek sağlıyoruz“
Çankaya’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor mask
Çankaya’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Yenimahalle’de pide denetimi mask
Yenimahalle’de pide denetimi
Robotlar iş başında mask
Robotlar iş başında
Mamak'ta davulcular koronavirüse meydan okuyor mask
Mamak'ta davulcular koronavirüse meydan okuyor
Başkan Altınok’tan gece denetimi ve sahur ziyareti mask
Başkan Altınok’tan gece denetimi ve sahur ziyareti
Ankaray’da hayatı kolaylaştıran haritalar mask
Ankaray’da hayatı kolaylaştıran haritalar

Bugün 10:56 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkan Altınok: “Ücretsiz psikolojik destek sağlıyoruz“ mask
Başkan Altınok: “Ücretsiz psikolojik destek sağlıyoruz“
Çankaya’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor mask
Çankaya’da dezenfekte çalışmaları devam ediyor
Robotlar iş başında mask
Robotlar iş başında
Ankara Gölbaşı Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında mask
Ankara Gölbaşı Belediyesi İhtiyaç Sahiplerinin Yanında
Ankara Pursaklar Belediyesi'nden "Sen De Var Mısın ve Komşuna Sahip Çık" kampanyası mask
Ankara Pursaklar Belediyesi'nden "Sen De Var Mısın ve Komşuna Sahip Çık" kampanyası
Mamak'ta davulcular koronavirüse meydan okuyor mask
Mamak'ta davulcular koronavirüse meydan okuyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı mask
Ankara’da durdurulan araçtan cephanelik çıktı
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı mask
Bakan Soylu’dan Abuzer Yıldırım için başsağlığı mesajı
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu mask
Oğlunu öldüren babanın cinayet sebebi kan dondurdu
Ankara'da Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı mask
Ankara'da Ambulans ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin” mask
“Ankara Barosunun yayınladığı insanlık düşmanı bir metin”
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı” mask
Murat Ilıkan’dan Mansur Yavaş’a Sert Tepki: “Hayırlı Bir İşin Kampanyası Üzerinden Siyasi Kariyer Planı”

GALERİ

Koronavirüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendi mask
Koronavirüs testlerinde kullanılan negatif basınçlı kabin görüntülendi
Yaşları küçük ama suçları büyük mask
Yaşları küçük ama suçları büyük
ABD’ye yardım götüren uçak havalandı mask
ABD’ye yardım götüren uçak havalandı
Yunus polisler maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor mask
Yunus polisler maskesiz dolaşanlara göz açtırmıyor
Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı mask
Pentagon 2004 ve 2015 yılları arasında kaydedilen "UFO" görüntülerini yayınladı
Antalya’nın Vazgeçilmez Rotası Side Tatili mask
Antalya’nın Vazgeçilmez Rotası Side Tatili
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL