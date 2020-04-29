10 yıl önce bugün neler oldu ?

EMİNE ERDOĞAN AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA

Emine Erdoğan, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen “Avrupa Birliği Sürecinde Türk Kadını” konulu panelde konuştu.

Erdoğan, Türk kadınının modernleşmenin, ilerlemenin ve kalkınmanın önemli bir faktörü olduğunu söyledi.

DENİZLİ’DE YOĞUN YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

Denizli’de yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi.