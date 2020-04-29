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Bugün 11:00 TSİ- Gündem

10 yıl önce bugün neler oldu ?

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.

EMİNE ERDOĞAN AVRUPA PARLAMENTOSU’NDA

Emine Erdoğan, Avrupa Parlamentosu’nda düzenlenen “Avrupa Birliği Sürecinde Türk Kadını” konulu panelde konuştu.

Erdoğan, Türk kadınının modernleşmenin, ilerlemenin ve kalkınmanın önemli bir faktörü olduğunu söyledi.

  • DENİZLİ’DE YOĞUN YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ
  • Denizli’de yoğun yağış hayatı olumsuz etkiledi.

      • Akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat boyunca etkili olan yağışla beraber meydana gelen su baskınlarında bir çok ev su altında kaldı.

      Denizli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri gelen ihbarlara yetişebilmek için büyük çaba sarfetti.

      Su baskınıyla birlikte kendilerini evlerinden dışarı atan vatandaşlar, ne yapacaklarını şaşırdı.

    • Yağış nedeniyle çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası da meydana geldi.

        • TEPKİ ÇEKEN ARAÇ KURTARMA OPERASYONU

        Kırşehir’de meydana gelen trafik kazasında dereye uçan otomobil nefes kesen bir operasyonla kurtarıldı.

        Canını hiçe sayarak dereden vinç ile çıkarılmaya uğraşılan aracın üstünden ayrılamayan vatandaş tepki topladı.

        Çelik kancaları araca takan ve sonrasında da aracın üstünden ayrılmayan görevli ters dönmüş aracın üstünde canını hiçe saydı.

        Polisleri müdahale etmesine rağmen araç üstünden inmeyen görevli çevredeki vatandaşların nefeslerini kesti.

        SERİ KATİL OPERASYONLA YAKALANDI

        İzmir’de 3 günde 3 kişiyi öldüren şahıs, polisin nefes kesen operasyonuyla yakalandı.

        Sabahın erken saatlerinde operasyon için düğmeye basan özel ekip Bodrum’da bir pansiyonda kalan zanlıyı baskınla kıskıvrak yakalandı.

        Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, özel tim polislerinin operasyon öncesi hazırlığı ve pansiyona yapılan baskının saniye saniye görüntüleri yer alıyor.

    Bugün 11:00 TSİ İHA İstanbul- Gündem

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