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Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk’tan flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır. Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz için bu süreci birlikte yönetmeliyiz. Uzaktan eğitim şu andaki tek seçenek. Biz onu sımsıkı tuttuk.Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleriyle ilgili süreci planladık. LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak" dedi.