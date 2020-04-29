Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır. Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz için bu süreci birlikte yönetmeliyiz. Uzaktan eğitim şu andaki tek seçenek. Biz onu sımsıkı tuttuk.Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleriyle ilgili süreci planladık. LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak" dedi.
Bugün 11:05 TSİ- Gündem
Okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk’tan flaş açıklama
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: "Uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar devam ettirilmesi kararlaştırılmıştır. Bir an önce normalleşme adımlarını atabilmemiz, okullarımızı sağlıkla açabilmemiz için bu süreci birlikte yönetmeliyiz. Uzaktan eğitim şu andaki tek seçenek. Biz onu sımsıkı tuttuk.Sürecin normalleşmesinden sonra telafi eğitimleriyle ilgili süreci planladık. LGS ile ilgili hafta başında yapılacak kabine toplantısından sonra Cumhurbaşkanımız bir açıklama yapacak" dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz