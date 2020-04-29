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Mehmetçik’ten anlamlı ziyaret
MSB: "Alçak terör örgütü PKK/YPG’nin Tel Abyad’da sivil yerleşim yerine tuzakladığı mayına basarak sağ bacağını kaybeden ve sol bacağından ağır yaralanan 8 yaşındaki Suriyeli çocuk, Türkiye’de tamamlanan tedavisinin ardından Mehmetçik tarafından evinde ziyaret edildi."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz