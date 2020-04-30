Denetimler Hızla Artıyor

Halk sağlığını korumak için 24 saat görev başında olan Altındağ Belediyesi zabıta ekipleri, Altındağ’daki fırınlara Ramazan denetimi gerçekleştirdi. İlçe genelinde ekmek, Ramazan pidesi ve diğer unlu mamullerin üretimini yapan işletmeler titizlikle denetlendi. Ekipler, işletmelerin üretim noktaları başta olmak üzere; depolama, temizlik ve hijyen koşulları ile ürünlerin son kullanma tarihlerini büyük bir dikkatle inceledi. Hiçbir detayı gözden kaçırmayan zabıta ekipleri, işletmelerin evraklarını da kontrol etti. Kurallara uyan işletmelere teşekkür eden zabıta ekipleri, eksiklik tespit ettiği üreticilere de idari yaptırım uyguladı.

“HALK SAĞLIĞI İÇİN GÖREV BAŞINDAYIZ”

Altındağ Belediyesi zabıta ekiplerinin 24 saat görev başında olan ve hiçbir detayı gözden kaçırmayan bir ekip olduğunun altını çizen Başkan Balcı “Zabıta ekiplerimiz durmaksızın çalışıyor. Hem koronavirüsle mücadele tedbirlerinin uygulanıp uygulanmadığını hem de sokağa çıkma yasağı tedbirlerine uyulup uyulmadığını denetlemek için sürekli sahada görevde olan ekiplerimiz, denetim uygulamalarını da aksatmıyor. Ramazan gelince fırınlara ve unlu mamuller satan işletmelere olan ilginin artması nedeniyle, ekiplerimiz yine oldukça titiz bir denetim gerçekleştirdi. Tüm çalışmalarımız halk sağlığını korumak için… Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla ekmeklerini, Ramazan pidelerini ve diğer unlu gıdaları satın alabilirler” dedi.

“DENETİMLER DEVAM EDECEK”

Denetimlerin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı “İçinde bulunduğumuz bu önemli süreci gerekli tedbirleri alarak zararsız veya en az zararla atlatmak için hep birlikte mücadelemizi sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezi'ne bildirebilirler” ifadelerini kullandı.