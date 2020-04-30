Protein, sigara ve kafeinden uzak durun

Dt. Pertev Kökdemir, "Sahurda tok tutması için tüketilen süt, peynir, yumurta ağız kokusunun artmasına neden olmaktadır." ifadesini kullandı.

Oruç tutarken tükürük miktarı azaldığı için dişlerimiz çürüğe çok elverişli bir hale gelir. Bunun yanı sıra gün boyu süren açlık ağız kokusunun artmasına sebep olabilir.

PROTEİN, SİGARA VE KAFEİNDEN UZAK DURUN

"Süt, et, balık, yumurta gibi protein içeriği yüksek ürünler anaerob bakteriler tarafından parçalanarak ağız kokusuna sebep olabilir. Sigara ise, hem diş etlerimiz için zararlıdır hem de ağız ortamını oksijensiz bırakarak aneraob bakterilerin artmasına ve ağız kokusuna neden olabilir. Çay, kahve, kola gibi içecekler vücuttan su kaybını arttırır ve ağız kuruluğuna neden olur. Ramazan ayında bu içeceklerden uzak durulmalı ve bol su tüketilmelidir.

Portakal suyu, ananas suyu, greyfurt suyu gibi asidik gıdalar, baharatlı yiyecekler, şekerli gıdalar, çiğ soğan ve sarımsak ağız kokusuna neden olabilir. Bu besinlerden mümkün olduğunca az tüketilmeli ve yine dişlerimizi günde 2 kez fırçalamayı ihmal etmemeliyiz.