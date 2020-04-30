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Keçiören izlediği taktikle maske üretiminde tavan yaptı

eçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulan atölyelerde, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri tarafından günlük 7 bin 500 adet maske üretildiğini belirtti.

Elif Duman
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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulan atölyelerde, Keçiören Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK) öğretmenleri tarafından günlük 7 bin 500 adet maske üretildiğini belirtti. Altınok, “Tela yapıştırma makinasını devreye sokarak maske üretim kapasitemizi artırdık. Vatandaşımıza hızlı bir şekilde maske temin edebilmek için 7 gün 24 saat vardiyalı çalışma sistemiyle üretimimiz devam ediyor.” dedi.

Keçiören Belediyesi, koronavirüsün Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren başlattığı maske üretim çalışmalarıyla birlikte, üretim kapasitesini daha da artırarak günlük 7 bin 500 hijyenik maskeyi kullanıma hazır hale getiriyor.

120 BİNİN ÜZERİNDE MASKE DAĞITILDI

Üretime başladıkları ilk günden itibaren 120 binin üzerinde maskeyi vatandaşlarla buluşturduklarını söyleyen Başkan Turgut Altınok, “AR-GE çalışmalarımız neticesinde, bilim heyetimizin danışmanlığında kurduğumuz ekiplerle maske ve dezenfektan üretim kapasitemizi her geçen gün artırdık. Öz kaynaklarımızla hijyen koşulları sağlanarak üretilen maskelerimiz yine hijyen koşullarını titizlikle yerine getiren ekiplerimiz tarafından aralıksız dağıtılmaya devam ediyor” diye konuştu.

DEZENFEKTAN VE KOLANYA ÜRETİMİ DEVAM EDİYOR

Altınok, ayrıca tela yapıştırma makinasının da devreye sokulduğunu, böylece üretimin daha hızlı hale getirildiğini ifade etti. Maskelerin hijyeni konusunda azami gayret gösterildiğini de aktaran Altınok, dezenfektan ve kolonya üretiminin hız kesmeden sürdürüldüğünü söyledi.
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Bugün 10:14 TSİ Ankara/ Keçiören- Belediyeler

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