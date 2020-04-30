Korona virüs tedbirleri sonrasında otobüs terminallerinde merdiven altı firmaların fahiş fiyatlarla yolcu taşımasına ve vatandaşların otobüslerin dolmasını beklemesi nedeniyle günlerce terminallerde sabahlamalarına bakanlık el koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yeni düzenleme ile otobüs firmalarına taşıyacakları yolcuları başka firmalara aktarabilme imkanı sağladıklarını bildirerek, “Böylece vatandaşlarımızın otobüs dolsun diye terminallerde beklemek durumda kalmasının önüne geçeceğiz. Ayrıca taşımacılık faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik” dedi.
Otobüs terminallerine yeni düzenleme getirildi
Korona virüs tedbirleri sonrasında otobüs terminallerinde merdiven altı firmaların fahiş fiyatlarla yolcu taşımasına ve vatandaşların otobüslerin dolmasını beklemesi nedeniyle günlerce terminallerde sabahlamalarına bakanlık el koydu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yeni düzenleme ile otobüs firmalarına taşıyacakları yolcuları başka firmalara aktarabilme imkanı sağladıklarını bildirerek, “Böylece vatandaşlarımızın otobüs dolsun diye terminallerde beklemek durumda kalmasının önüne geçeceğiz. Ayrıca taşımacılık faaliyetlerine ilişkin taban ve tavan ücret tarifesini de belirleyerek vatandaşlarımıza fahiş fiyatlar uygulanmasına son verdik” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz