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ATO Başkanı Baran’ın 1 Mayıs mesajı…

ATO Başkanı Baran 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Elif Duman
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, işçi, memur ve emekçiler olmak üzere tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutlayarak, Türkiye’nin geleceğini girişimci ve emekçilerin ortak emeğinin şekillendireceğini, söyledi. Baran, “Bu zor günlerde özveri ile çalışarak bir yandan kendi sağlığını koruyup diğer yandan ekonomi çarklarını kesintisiz döndüren tüm emekçi kardeşlerimle birlikte başarıp, ülkemizi müreffeh yarınlara ulaştıracağız.” dedi

ATO Başkanı Baran 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle bir mesaj yayımladı. Baran, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle yaşanan zorlu süreçte görevlerine devam eden başta sağlık çalışanları olmak üzere eczane, market, fırın, kargo, medya, sağlık ve hijyen, temizlik, ulaşım, telekomünikasyon ve diğer sektörlerde görevlerinin başında olan tüm çalışanların bu yılki 1 Mayıs’ı daha anlamı kıldığını kaydetti.

En kıymetli sermayenin insan emeği olduğuna dikkat çeken Baran, şunları söyledi:

“Tüccar, sanayici ya da girişimci olmadan işçinin emekçinin, emekçi olmadan da girişimcinin tek başına başarılı olması mümkün değildir. Emek-sermaye, işçi-işveren farklı görevler üstlenseler de ahenk içinde bir arada çalışarak, geleceği inşa edebilirler. Girişimci ve emekçi dayanışmasının önemi tüm dünyanın pandemi yaşadığı bu dönemde daha da anlaşılır olmuştur, hepimiz aynı gemideyiz. Bu zor günlerde özveri ile çalışarak bir yandan kendi sağlığını koruyup diğer yandan ekonomi çarklarını kesintisiz döndüren tüm emekçi kardeşlerimle birlikte başarıp, ülkemizi müreffeh yarınlara ulaştıracağız. Bütün emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyor, sağlık ve mutlu günler diliyorum.”

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