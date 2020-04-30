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ABD’ye gönderilen yardım malzemelerini taşıyan uçak havalandı

ABD’ye yardım malzemesi götürecek olan ikinci askeri kargo uçağı, Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan hareket etti.
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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının etkisi sürerken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hazırlanan yardım malzemeleri 28 Nisan’da yapılan ilk sevkiyatın ardından ABD’ye gönderilmek üzere ikinci defa hareket etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD’ye yapılacak yardım kapsamında açıkladığı 500 bin adet ameliyat maskesi, 4 bin adet koruyucu giysi, 2 bin litre dezenfektan, bin 500 adet koruyucu gözlük, 500 şeffaf yüz maskesi ve 400 adet N95 maskenin bir kısmı yardım malzemeleri taşıyan ilk uçağa sığmadığı için ikinci bir sevkiyat düzenlendi. Yardım malzemesi taşıyan C-130 tipi askeri kargo uçağına malzeme yüklemesi sabah saatlerinde başladı. Malzemelerin yüklenmesinin ardından uçak Ankara Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan TSİ 10.13’de hareket etti. Covid-19 ile mücadeleye destek amacıyla ABD’ye gönderilen yardım uçağında ameliyat maskesi, koruyucu giysi, dezenfektan, koruyucu gözlük, şeffaf yüz maskesi ve N95 maske bulunuyor.

“ÜMİTSİZLİĞİN ARDINDA NİCE ÜMİTLER VAR”

Yardım uçağına yüklenen malzemelerin üzerinde ise diğer ülkelere de gönderilen yardım malzemelerinin üzerinde olduğu gibi Hz. Mevlana Celaleddin Rumi’ye ait “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var” sözü ve hemen altına iliştirilmiş olan, “Türkiye’den Amerika Birleşik Devletleri halkına sevgilerle” ifadeleri yer aldı. C-130 tipi askeri kargo uçağına yardım malzemelerinin yüklendiği sırada ABD’nin Ankara Büyükelçisi David M. Satterfield, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’la birlikte bir ziyaret gerçekleştirerek faaliyetleri yerinde inceledi.

Bugün 10:40 TSİ İHA Ankara- Gündem

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